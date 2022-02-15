入手時機到？巴隆：Meta從上市以來沒那麼便宜過

巴隆周刊 (Barron"s) 指出，過去一個月重跌 30% 以上的 Meta(FB-US)，已經和該股 2012 年掛牌上市時一樣便宜。

自本月初公布令人失望的財報與財測後，Meta 迄今已跌逾 30%，週一 (14 日) 收在每股 217 美元左右，按 2022 年 EPS 預估值 12.59 美元計算，Meta 預估本益比約為 17 倍，遠低於其他大型科技巨頭。

按未來 12 個月的預估收益計算，蘋果 (AAPL-US) 本益比約 27 倍，微軟 (MSFT-US) 為 29 倍，谷歌母企 Alphabet(GOOGL-US)為 23 倍，亞馬遜 (AMZN-US) 為 59 倍。

巴隆周刊表示，過去 10 年上市期間，Mate 唯一一次接近這種便宜價格是在 2018 年底，當時便是一個買入機會，因 Meta 在後續 12 個月取得 50% 以上的漲幅。FactSet 數據顯示，Meta 過去 5 年平均本益比約為 30 倍。

Meta 2 月 2 日公布最新財報浮現用戶成長放緩跡象，廣告銷售也面臨阻力，引發股價暴跌。儘管如此，許多 Meta 多頭認為 Meta 的問題是可以解決的，營收和獲利可望從今年下半年起加速成長，且 Meta 估值甚至低於許多電力事業公司。

Meta 本月初公布上季 EPS 為 3.67 美元，較市場共識預期低了 5%，更慘的是，本季營收展望僅 270 億至 290 億美元，低於預期的 300 億美元。自本月初發布財報以來，FactSet 對 Meta 今年的獲利共識預期已自每股 14.26 美元，下降至 12.59 美元。

儘管人們對 Facebook 的質疑越來越深，Evercore ISI 分析師 Mark Mahaney 仍看好 Meta 股票存在巨大上行空間，給予其「優於大盤」(Outperform) 的股票評等，目標價為 350 美元，

另一方面，Meta 上季加大庫藏股的執行力道，回購 190 億美元的股票，佔 2021 年回購總額的四成以上。巴隆周刊預計，Meta 上季平均每股支付 327 美元，遠高於當前交易價，還將激進的股票回購步調延續至 1 月。

巴隆周刊表示，在公布令人失望的財報之前，Meta 1 月平均每股支付約 320 美元，較當前價格溢價 100 美元，顯示祖克柏 (Mark Zuckerberg) 認為自家股票具有一定吸引力，對一個估值低於電力公司，且未來幾年獲利成長更甚電力公司的股票來說，這是一個看多信號。