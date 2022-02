先進國家領頭衝基建 未來商機蓄勢待發

2022 年全球經濟持續復甦,各國也展開升息步伐,歐美等成熟國家為進一步推動景氣上揚,積極展開規模龐大的基礎建設計畫,這波改變的契機背後蘊含著廣大商機,更是 2022 年投資熱點所在,投資人不容錯過。

野村全球基礎建設大未來基金經理人高君逸表示,這波基建風潮以美國為首,美國眾議院於 2021 年 11 月正式通過 1.2 兆美元的預算法案,以提升美國基礎建設水準,第一個著手的方向為汰舊換新,也是該法案的投資重點。過去美國基礎建設預算支出編列嚴重不足,預算缺口高達 1.25 兆美元(資料來源,野村投信整理;資料日期:2021/11),導致現在基礎建設的老化程度已超乎想像,眾議院這項法案將撥出 3,770 億美元改善長年待修的鐵公路與橋樑,其他大型設施如水管和堤壩也將更為現代化,無疑是美國近十年最大的基礎建設投資。

而在美國總統拜登帶領美國重返巴黎氣候協議後,節能減碳也成為美國基礎建設的另一個重頭戲。該法案不只投入 75 億美元於電動車及擴充充電站,亦分別投注 75 億美元以及 730 億美元於大眾運輸工具電動化以及更換智慧電網,以期達到淨零排碳的目標。最後,該計畫將挹注 650 億美元於網路建置,有鑑於美國仍有偏遠地區的居民苦無網路服務,並將拓展寬頻建設至這些區域。就整體來看,未來美國基礎建設可望領先其他先進國家,為國內帶來大量的就業機會,並成為推升經濟成長的其中一股力量。

高君逸指出,早在去年中的七國集團峰會(G7)中,美國即顯露主導全球基礎建設的野心,拜登發表跨國合作計畫「重建更美好世界」(Build Back Better for the World),高達 40 兆美元的資金將投入至全球數個開發中國家的大型基建項目。無獨有偶的是,歐盟將籌資 3 千億歐元進行全球門戶(Global Gateway)計畫,協助開發中國家發展各項軟硬體基礎設施,投資區域從非洲、亞洲到拉丁美洲涵蓋項目包括能源、交通、教育及衛生等,不僅帶動各國再創經濟價值,亦為歐盟帶來莫大的戰略優勢。

2022 年可謂全球基礎建設元年,先進國家領頭推動大型基建計畫,翻新老舊市容,強化國家競爭力的決心更不容忽視。不僅如此,為時數年的跨國合作將帶來互利共榮的機會,建設範圍也從鐵公基擴展至數位新基建,可投資的題材更加寬廣。這波由先進國家掀起的基礎建設的投資浪潮才正要展開,有興趣的投資人絕對不可錯過。

附表. 美國基礎建設計畫執行項目及最新預算規模一覽表(億美元)

資料來源:野村投信整理;日期:2021/12

