美駐基輔大使館關閉 拜登與強生熱線

週一 (14 日) 烏俄局勢消息好壞參半，美國將駐基輔的大使館關閉、烏俄兩國持續否認即將開戰、美英元首通話等消息都牽動市場敏感神經。

美駐基輔的大使館關閉

俄羅斯在烏克蘭邊境附近集結了超過 100,000 名士兵，美國國務卿布林肯週一宣布關閉基輔 (Kyiv) 的美國駐烏克蘭大使館，並將基輔部份外交人員已轉移到烏克蘭西部利維夫市 (Lviv)，主因是俄軍在烏克蘭邊境集結速度增快。

布林肯稱：「由於俄羅斯軍隊集結的速度急劇加快，美國將在烏克蘭的大使館業務從基輔大使館臨時遷至利維夫，下令採取措施是出於一個原因員工的安全，我們強烈敦促任何留在烏克蘭的美國公民立即離開該國。」

美國總統拜登和英國首相強生週一通話

美國總統拜登和英國首相強生週一通話，儘管俄羅斯即將採取軍事行動的警告齊聲，但烏俄仍有可能達成外交協議，不過局勢仍然相當脆弱。

烏俄淡化戰爭威脅

烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 週一在臉書提到：「我們被告知 2 月 16 日將是 (俄羅斯) 發動攻擊之日」，之後澤倫斯基澄清這是指媒體的消息。

澤倫斯基週一發表演說時提到：「有人說 2 月 16 日會是發動戰爭的日子，我們則要讓這一天成為團結的時刻。」同時，烏克蘭總統府顧問波多利雅科 (Mykhailo Podolyak) 一再強調，烏克蘭政府認為俄國發動大規模襲擊的風險不大。

隨著軍演結束，俄羅斯總統普丁宣布持續與美國對談，反駁俄國可能在數日內襲擊烏克蘭。俄羅斯外交部長 (Sergei Lavrov) 週一普丁建議，在烏克蘭緊張局勢加劇之際，莫斯科應繼續尋求外交途徑努力向西方爭取安全保障。普丁回應：「沒問題。」

G7 制裁警告

七大工業國集團 (G7) 財長週一警告，一旦俄羅斯對烏克蘭採取進一步軍事行動，G7 準備對俄羅斯實施經濟和金融制裁，這將使俄羅斯經濟面臨巨大經濟後果。

烏俄局勢牽動市場

週一烏俄局勢變化令市場震盪，美股早盤開平，尾盤時段美駐基輔的大使館關閉與烏克蘭總統言論一度讓標普挫逾 1.5%，所幸澤倫斯基澄清後，標普終場跌幅收斂至 0.38%，收 4,401.67 點。美國西德州中級原油價格自 2014 年來首次突破每桶 95 美元，黃金逼近三個月高位，鈀金亦觸及逾 2 週高點。