美銀：比特幣不再是「數位黃金」 無法作為通膨對沖工具

根據美國銀行 (Bank of America) 最新公布的報告，投資人不應將比特幣視為通膨對沖工具，因為它已經失去了疫情爆發初作為「數位黃金」的特質。

在 2020 年 3 月疫情嚴峻之際，美聯準會 (Fed) 的刺激措施和對通膨的擔憂，提振了比特幣的需求，比特幣和黃金之間的相關性也在當時急劇增加。

加密貨幣信仰支持者長期以來認為，比特幣等數位資產是特殊的資產類別，可以作為通貨膨脹、金融市場其他領域波動的避險工具，並成為黃金的替代品。

但是以 Alkesh Shah 為首的美銀分析師認為，比特幣與黃金的相關性隨後幾乎已經消失，現在的相關性趨近於零。

同時，自 2021 年 7 月以來，比特幣與標準普爾 500 指數和那斯達克 100 指數之間的相關性顯著增加，並在今年 1 月底創下歷史新高，表明比特幣更常被視作風險資產，而不是通膨對沖工具。

分析師指出：「我們預計，在像是比特幣等通縮型代幣的價格波動降低前，都將被作為風險資產來進行交易。」

美銀也表示，有鑑於比特幣的高波動性，使其不太可能被發達國家投資者用作通膨對沖或是價值儲存的工具，不過，仍有不少生活在通膨環境中的人，將比特幣視為通膨對沖工具。

比特幣價格在 2021 年底和今年以來出現了巨大波動，已從 11 月的高點約 69,000 美元大跌了 50% 以上，但是近期已經有所反彈，截稿前比特幣價格為 43,824.01 美元，24 小時內上漲 0.18%。