擺脫疫情陰霾 星展去年獲利創歷史新高

星展 (DBSM) 今 (14) 日公布去 (2021) 年獲利，全年純益共 68 億元新幣 (約新台幣 1360 億元)，創歷史新高紀錄，較前年增加 44%，重拾疫情前的成長動能。

其中，星展股東權益報酬率由一年前的 9.1% 上升至 12.5%，業務成長動能強勁，緩和 2020 年 3 月降息及前一年投資收益較為優異等因素，貸款成長 9%，為七年來最佳；而服務費收入和金融市場暨流動資金管理業務收入均續創新高。

此外，星展的資產品質亦有所改善，不良資產下跌 13%，主要原因是第四季償還了兩筆重大不良貸款。總提撥準備由去年的新幣 30.7 億元，下跌至 5200 萬元新幣 (以下同)。

星展表示，去年淨利息收入共 84.4 億元，年減 7%，主要是受到去年降息的影響，整體貸款金額增加導致，淨利差下跌 17 個基點至 1.45%，

以固定貨幣匯率計算，貸款成長 9% 相當於 340 億元，總金額達 4090 億元，增幅創 2014 年以來最高，受惠於新加坡和香港的業務成長，非貿易企業貸款成長 8% 達 2410 億元。

星展銀行表示，因區域內的交易活動增加，全年成交相當活躍，貿易貸款成長 10% 達 430 億元；至於房屋貸款則成長 5% 至 790 億元，隨著投資活動增加，其他零售貸款增加 60 億元，並以財富管理貸款的漲幅最大。

星展去年淨利息收入為 84.4 億元，下跌 7%，主要是受到降息的影響，整體貸款金額增加導致，淨利差則下跌 17 個基點至 1.45%，大部分的跌幅集中於去年上半年。

以固定貨幣匯率計算，貸款成長 9% 相當於 340 億元，總金額達 4090 億元，增幅是自 2014 年以來最高，受惠新加坡和香港的業務成長，非貿易企業貸款成長 8% 達 2410 億元。

另外，因區域內的交易活動增加，全年成交相當活躍，貿易貸款成長 10% 達 430 億元，至於房屋貸款則成長 5% 至 790 億元，隨著投資活動增加，其他零售貸款增加新幣 60 億元，並以財富管理貸款的漲幅最大。