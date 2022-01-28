蘋果未受限供應鏈是特例 其他科技同業依舊苦哈哈

在全球都因供應鏈問題愁雲慘霧之際，蘋果公司 (AAPL-US) 卻未受全球晶片短缺問題影響，看來就要時來運轉了。但分析師說，且慢，還沒那麼快。

蘋果在 3 個月前就曾警告，供應鏈問題將削弱其假日季的收入，但週四 (27 日) 財報營收卻創下歷史新高，主要得利於其高價手機的銷售。

TECHnalysis Research 首席分析師 Bob O"Donnell 表示：「對蘋果來說，大多數供應限制已不是問題，但對其他人來說還不一定。」

從電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 到晶圓製造設備供應商 Lam Research (LRCX-US) 等公司一再警告，供應鏈問題將繼續限制許多產業的營運。

半導體業者多半願意配合蘋果這類大型客戶，因為它具有巨大的購買力、對其產品的巨大需求，以及能夠為其產品中使用的零件下達客製化制訂單的能力。而且蘋果的高階晶片價格昂貴，對晶片製造商來說極具吸引力。

換言之，蘋果具有特殊的優勢，能比競爭對手更快採購到零件。

即使如此，Daiwa Capital Markets 分析師 Lou Miscioscia 表示，雖然蘋果在先進晶片上獲得更好的服務，但與許多其他科技同業一樣，在一些舊版技術晶片方面仍面臨麻煩。

蘋果 CEO 庫克在電話會議上告訴分析師，蘋果 iPad 因採用舊版晶片，而它們的供應十分緊俏，因此上季 iPad 的銷售收入下降了 14%。

庫克表示，舊版晶片的限制在假日季非常明顯，「不過總體來說，我們的確認為 3 月當季的限制因素會比 12 月當季有所改善。」

特斯拉 CEO 馬斯克本周表示，供應鏈問題將限制該公司所有工廠的產能。他在電話會議中指出，「因此，晶片短缺雖然比去年好，但仍然是個問題。」

半導體設備製造商 Lam Research 點名了新的供應挑戰就是 Omicron 病例的激增，給貨運和物流業務帶來更多干擾。該公司表示，在 2022 年開始幾周後，包括半導體在內的某些零件仍然呈現短缺。

半導體產業分析師和美股龍頭股、甚至連聯準會 (Fed) 主席鮑爾都認為，供應鏈問題會在今年稍後有所緩解。

William O"Neil + Co. 的技術分析師 Romeo Alvarez 表示：「這仍然整體產業的擔憂，但蘋果可能是個例外。」