〈房產〉桃園預售案爭出頭 高鐵特區內最高單價直逼6字頭

疫情後房市獲資金推升走強，桃園從小宅到豪宅產品房價向上攀升，根據實價登錄顯示，2021 年桃園市預售市場最高單價在 4 字頭以上的預售案，多達近 40 個，其中有最高單價更衝破 5 字頭的個案，去年「禾林 RICH ONE 3」，以每坪 58.7 萬元，創下桃園預售案新高。

房仲業者觀察發現，2021 年桃園市最高成交單價站上 50 萬元大關的預售案，全部集中於桃園高鐵特區內，依序為「禾林 RICH ONE 3」的 15 樓戶，12 月以總價 3942 萬元成交，拆算車位後，單價每坪 58.7 萬元，亞軍則是「威均帝璽」的 3 樓戶，12 月以總價 2173 萬元成交，拆算車位後，單價每坪 58.2 萬元。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，高單價預售屋在桃園的藝文、中路、小檜溪，經國重劃區，以及龜山長庚商圈、青埔高鐵特區等六大精華區遍地開花，房價天花板已較往年顯著提高；而創下逼近每坪 60 萬元最高單價的「禾林 RICH ONE 3」15 樓戶，在高樓層加上建商本身具有室內設計的專業背景，且多半都附裝潢銷售，受消費者青睞，為建案加分。

江怡慧指出，過去桃園房市能站上 4 字頭單價的交易，幾乎清一色屬於大坪數超級豪宅，目前桃園預售市場不論是小宅、標準住宅，還是大坪數豪宅，「從小到大」的各類產品，都有最高單價站上 40 萬元的成交案例。

同時，近年不少建商因應市場的低總價趨勢，推案規劃朝小宅靠攏，加上許多小坪數新案都坐落發展潛力高的重劃區精華地段，使小宅社區也躋身桃園的高單價排行榜中；而高價預售案百花齊放的情況，不僅顯示桃園預售住宅令人驚嘆的創價能力，也反映出桃園各地建設題材豐沛的帶動效益。