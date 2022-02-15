〈緯創拓IPC布局〉旗下緯昌攻軟硬體整合商機 今年營運仍將翻倍成長

緯創 (3231-TW) 旗下工業電腦廠緯昌科技今 (15) 日宣布推出 WiZAVIU 智慧行動攝影機暨雲平台，鎖定智慧物聯網軟硬體應用，總經理鄭耶光表示，近年除深化既有車載領域外，將把營運觸角延伸到建築、安防、巡檢等領域，預期今年營收將維持翻倍成長趨勢，短期料況則較為緊張。

鄭耶光表示，緯昌看準 AI 運算技術需結合雲端與邊緣的趨勢，推出相應產品，過去幾年營運皆維持倍數成長，且已有獲利，不過仍屬新創模式的成長階段，緯昌去年全年營收約達 12 億元，較 2020 年約 7.5 億元，大增逾 6 成。

展望未來，緯昌今日進一步發表 WiZAVIU 智慧行動攝影機暨雲平台產品，包含新一代 WiZAVIU C10 智慧行動攝影機、WiZAVIU Cloud 雲平台等，鎖定警政執法、工程巡檢、保全安防等專業領域應用，除國內市場外，也將朝歐美、日本等國際市場布局。

鄭耶光說，目前緯昌仍以 B2B 生意為主，未來也不排除布局 B2C 市場，現階段則會與拓璞工程數位科技、博遠智能、安銳智慧等夥伴共同拓展市場，至於後續是否有上市櫃 IPO 計畫，則會在有適當營運規模、獲利時，朝這個目標邁進。

外界也好奇，緯昌與緯創集團業務合作，鄭耶光說，母子公司一定都有合作，產品製造上有部分就是由緯創協助，不過 WiZAVIU 是緯昌以高通 (QCOM-US) 方案主力開發，在雲平台上則有與集團企業合作。

緯昌是緯創在 2017 年與廣積 (8050-TW) 合資成立，主要股東還包含背光模組廠達運精密 (6120-TW) 等，而根據緯創去年財報顯示，緯創共持股緯昌約 52.92%。