馬斯克捐贈約60億美元特斯拉股票 回應聯合國點名的全球飢餓問題

最新文件顯示，特斯拉執行長馬斯克去年 11 月捐贈超過 500 萬股、價值接近 60 億美元的股票給慈善機構，雖然受贈對象未公開，不過時間就在聯合國世界糧食計畫署 (WFP) 提出由富豪捐贈解決全球飢餓問題方案的幾天後。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 的文件，馬斯克去年 11 月 19 日到 29 日間分批轉讓 504 萬股特斯拉 (TSLA-US) 股票，以該期間股價均值計算約 57 億美元，規模在慈善史上名列前茅。

聯合國 WFP 執行主任 David Beasley 去年 10 月下旬表示，超級富豪只要利用一小部份資產就能幫助解決飢餓問題，並點名兩大富豪馬斯克和亞馬遜創辦人貝佐斯。馬斯克在推特上回應，只要 WFP 詳細說明如何用 60 億美元 (占馬斯克資產 2%) 解決問題，他會立即捐錢。

隨後 Beasley 在 11 月 15 日 (周一) 提出計畫內容，馬斯克便在 11 月 19 日 (當周周五) 起轉讓股份。

整起事件發生背景，正逢馬斯克和桑德斯 (Bernie Sanders)、華倫 (Elizabeth Warren) 等美國國會議員為了富人稅和不平等問題爭鋒相對的時候，當時馬斯克同時也在為出售特斯拉股票和支付稅金做準備。大額慈善捐贈有助減輕馬斯克的稅金負擔。

馬斯克同名基金會 The Musk Foundation 近年來日益活躍，去年提供 1 億美元作為「碳捕捉」獎金，並為兩名 Coviv-19 科學家提供 500 萬美元獎勵，更早之前主要贈與對象則是捐贈者建議基金 (donor-advised funds, DAFs)。

馬斯克在 2012 年簽署捐贈誓言 (Giving Pledge)，承諾捐出至少一半財富，但直到去年以前，他做公益的腳步比其他富豪慢。

特斯拉周一收盤報每股 875.76 美元，若以此價格計算，他捐出的 504 萬股股價價值約 44.2 億美元，低於 11 月 19 日開始轉讓股份的金額。