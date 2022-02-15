〈台股盤中〉航運生技拉抬收復萬八 市場觀望量縮震盪

不受美股三大指數收黑影響，台股今 (15) 日逆勢反彈，早盤在電子、運輸、生技等帶動下，指數小漲 22 點，重新站回 18000 點，但因俄烏地緣政治風險、聯準會升息等變數尚未解除，市場觀望氛圍仍濃，預估成交量在 2500 億元左右。

俄烏衝突持續緊繃，美國通膨壓力升溫，帶動油價、金價與美元同步走揚，包括標普、道瓊與那斯達克等三大指數 14 日全數走跌，有別於美股收黑，台股今天展開反彈行情，開盤開高走高，收復萬八關卡後緩步上攻。

觀察主要類股表現，包括半導體、光電、運輸、生技在買盤挹注下帶動指數走揚，權值股王台積電 (2330-TW) 早盤下跌 2 元暫收在 634 元，聯發科 (2454-TW) 與聯電 (2303-TW) 也在買盤敲進下帶動股價走揚。

載板三雄在外資青睞與市場需求加持下，帶動股價持續走揚，載板三雄包含欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 與景碩 (3189-TW) 盤中股價同步齊揚，漲幅超過 2% 以上。

航運族群也是今天盤面亮點，在邊境鬆綁題材拉抬下，航空雙雄長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW) 盤中爆量大漲，盤中漲幅分別逾 4%、2%；貨櫃三雄表現稍弱，長榮 (2603-TW) 盤中上漲 1% 以上，陽明 (2609-TW) 與萬海 (2615-TW) 則在平盤震盪整理。

高端疫苗 (6547-TW) 通過巴拉圭 EUA(緊急使用授權) 帶動股價一開盤就直奔漲停關門，股價暫收在 265 元，高端漲停也連帶推升基亞 (3176-TW) 股價大漲逾 8%，其他包括晶宇 (4131-TW)、台康生技 (6589-TW) 與太景 - KY(4157-TW) 也有 4% 以上漲幅。

法人指出，俄烏地緣政治應該不至於進一步升溫，但要留意美國尚未解除通膨壓力，預估通膨、升息仍將是干擾國際股市的主因，短線留意漲多拉回股票，可能成為法人優先調節的標的。