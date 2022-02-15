電子軟腳 台股量縮急挫45點收17951點 10日線得而復失

台股今 (15) 日止跌反彈，由航運、觀光、百貨類股領軍，帶領大盤站回萬八、直逼 18100 點，但電子股只演了半場好戲，尾盤賣壓出籠，金融股也無力撐盤，指數翻黑急挫 45.86 點，終場收 17951.81 點，10 日線得而復失，成交值萎縮至 2318.4 億元。

櫃買指數相對有撐，終場仍上漲 0.39%，收在 217.65 點，成交值 713.82 億元。上市櫃成交值合計 3032.22 億元。

晶圓雙雄今天表現不同調，台積電一路在平盤附近拉鋸，終場翻黑以 633 元作收，聯電一度漲逾 2%，終場漲幅收斂至 1% 內，收 53.5 元；電子權值股午盤賣壓逐漸湧現，包括聯發科、友達等均收黑；金控雙雄漲勢縮小，中信金、台新金、元大金等均下跌 1%。

長榮航今天股價續強，一度漲近 9%，最高來到 31.95 元，再創 2011 年 2 月上旬以來新高，反映空運價格居高的同時，客運今年起有望進入復甦階段，吸引投資人提前布局，長榮航收盤漲逾 7%，華航終場也漲近 3%。

貨櫃三雄表現不同調，長榮上漲逾 1%，萬海則收黑；散裝股四維航、慧洋 - KY、裕民、新興也在盤上表現。上市運輸類股指數終場上漲 1.1%，為盤面多頭指標之一。

疫情指揮中心規劃調整國內入境檢疫天數縮短至 10 天，同時放寬商務人士入境，可望於 3 月中上路，觀光局更透露，跨境旅遊希望最快在第 3 季開放，激勵觀光類股強勢走揚，易飛網、山富、五福及洛碁一度亮燈漲停，王品、美食 - KY、六角、御頂、力麗店等多檔，漲勢都相當凌厲。

高端疫苗旗下新冠疫苗在巴拉圭執行的三期臨床試驗，期中分析解盲數據達標，同步取得巴拉圭緊急使用授權 (EUA)，激勵今天股價跳空漲停 265 元，大股東基亞、云辰母以子貴，也一度觸及漲停。