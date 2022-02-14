抵抗外資賣壓 官股情人節撒60億元鎖定權值股穩盤

俄烏緊繃情勢一觸即發，台股隨美股重挫，失守萬八關卡，外資更大砍台股達 206 億元，官股券商再度進場低接穩盤，單日買超近 60 億元，鎖定電子權值股積極穩盤。

受到上週五美股重挫衝擊，台股今 (14) 日開低走低，加權指數重挫 313.27 點，跌幅 1.71%，收在 17997.67 點，萬八大關失守，其中外資更不留情面，鎖定台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 調節，單日大砍台股高達 206 億元。

向來與外資對作的官股券商，今天也啟動穩盤機制，進場鎖定台積電、聯電、聯詠 (3034-TW)、聯發科 (2454-TW)、群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 等低接買超，透過拉抬電子股抵禦外資賣壓。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文表示，通膨升溫促使聯準會激進升息機率提高，美股高檔震盪，儘管上週台積電、航運及金融接棒支撐台股走勢，但短線美股走勢仍將牽動台股表現，也是重要的觀察重點。

葉獻文指出，市場於一月已陸續反應聯準會將於三月升息對於評價面修正的影響，未來再大幅下跌空間有限，長期而言，基本面及企業獲利仍為強勁支撐，因此近期震盪亦帶來較佳的布局時機。

葉獻文指出，隨著全球經濟持續復甦，5G、車用、資通訊等數位商品商機旺盛，加上國際原物料價格處於高檔，帶動台灣出口連續 19 個月正成長，預期今年全球經濟將延續成長步調，國內廠商積極布建新產線，加上半導體產業兼具進階產能及製程優勢，第一季出口可望維持雙位數增長態勢，堅實的經濟數據也有利成為台股震盪時的支撐。