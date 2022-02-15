〈台股盤前〉國際利空陰霾壟罩 回測季線支撐

俄烏緊張情勢升溫，台股昨 (14) 日跟隨美股重挫，終場加權指數大跌 313.27 點，跌幅 1.71%，收在 17997.67 點，創今年第二大跌點，摜破月線與萬八大關，法人表示，美股三大指數再收黑，台股月線再度形成壓力，短線將測試季線支撐。

市場擔憂烏克蘭危機、聯邦準備理事會升息決定，美股 14 日僅費半小漲 5 點，或 0.15%，收 3,370.2 點；道瓊大跌超過百點、那指下跌 0.23 點、標普也有 0.38% 跌幅。

市場消息方面，聯電轉投資中國蘇州和艦 8 吋廠因一名員工疑似染疫，為進行全員檢測，生產逐步暫停，將待當地主管機關核准後全面復工，此事件不影響聯電本季財測與營運。

台塑四寶 1 月營收共約 1539.4 億元，月增 1.3%，年增 31%，其中，受惠國際油價走揚，台塑化營收月增 5.6%，南亞更因電子材料需求強勁，較上月成長 2.1%，也是連續 17 個月年增，台塑與台化則較上月下滑。

光寶科公布第四季財報，受到提列光碟機事業商譽損失影響，獲利季減 19%，每股純益 1.11 元，不過，全年稅後純益仍達 138.8 億元，年增 39%，每股純益 6.01 元，創歷史新高。