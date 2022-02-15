〈美股13F報告〉貝萊德加碼大型科技股、高盛狠砍阿里巴巴

又到了每季度公布「13F 報告」的時候，除了一窺巴菲特、索羅斯等金融大咖在 2021 年第四季度的籌碼動向，也可了解華爾街重量級投資銀行的持股部位，對於美股投資人極具參考價值。

貝萊德：加碼大型科技股 特斯拉躍升前五大持股

根據貝萊德公布的數據，貝萊德去年年底美股持倉市值達 3.92 兆美元，較第三季度的 3.5 兆美元季增 12%。其中，Tesla(TSLA-US) 躋身貝萊德第五大持倉，而 Meta(FB-US) 跌出前五大，落入第七名。

個股方面，貝萊德前五大持股為：

蘋果 (AAPL-US)- 持股比率 4.61%

微軟 (MSFT-US)- 持股比率 4.44%

亞馬遜 (AMZN-US)- 持股比率 2.44%

Alphabet(GOOGL-US)- 持股比率 1.51%

Tesla(TSLA-US)- 持股比率 1.42%

持股比率變化來看，前五大買入標的分別為：微軟 (MSFT-US)-、輝達 (NVDA-US)、特斯拉 (TSLA-US)、高通 (QCOM-US) 及博通 (AVGO-US)。

前五大賣出標的包括：標普 500 指數 ETF 看漲期權、Paypal(PYPL-US)、華特迪士尼 (DIS-US)、摩根大通 (JPM-US)、標普 500 指數 ETF 看跌期權。

高盛：標普 500、蘋果和微軟列前三 大砍阿里巴巴

據統計，高盛去年第四季度美股持倉市值為 5062 億美元，較第三季度的 4714 億美元成長 7%。

個股方面，高盛前五大持股為：

標普 500 指數 ETF(SPY-US)- 持股比率 3.53%

蘋果 (AAPL-US)- 持股比率 2.39%

微軟 (MSFT-US)- 持股比率 2.15%

標普 500 指數 ETF 看跌期權 - 持股比率 2.06%

特斯拉看跌期權 - 持股比率 1.51%

持股比率變化來看，前五大買入標的分別是：特斯拉看跌期權、那指 100ETF(QQQ-US)、Marqeta(MQ-US)、輝達 (NVDA-US)、Procore Technologies(PCOR-US)。

前五大賣出標的包括：標普 500 指數 ETF 看漲期權、阿里巴巴 (BABA-US)、標普 500 指數 ETF 看跌期權、Meta(FB-US)、安碩羅素 2000ETF(IWM-US)。

值得注意的是，熱門電動車 Rivian(RIVN-US)、日月光半導體 (ASX-US) 為高盛新建倉的個股。