巴菲特神算！波克夏Q4買進動視暴雪 另加碼雪佛龍、大砍製藥股

「股神」巴菲特執掌的波克夏 (Berkshire Hathaway) 在去年第 4 季、微軟未出價之前買進價值 10 億美元的動視暴雪 (Activision Blizzard) 股票，同時加碼雪佛龍 (Chevron)，但大砍製藥股。

根據波克夏提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的資料，波克夏在 2021 年第 4 季尾聲持有 1466 萬股動視暴雪 (ATVI-US)，價值 9.75 億美元。

微軟在 1 月 18 日宣布以每股 95 美元現金溢價收購動視暴雪，激勵該股當日暴漲 25%，每股突破 82 美元，儘管動視暴雪在那之後股價略下滑，今年來仍累計上漲 20%。暴雪周一收盤報每股 81.50 美元，以此價格計算，巴菲特手中持股價值超過 10 億美元。

波克夏在微軟宣布收購前，買進動視暴雪股票。(圖: AFP)

若收購案能順利完成，巴菲特將賺進大筆收入。動視暴雪去年第 4 季被爆出內部充斥性別歧視、長期性騷擾文化等爭議，股價最低跌至每股 56.40 美元。

整體而言，波克夏去年第 4 季買股興致依然不高，該公司過去一年大部分時間都賣出持股。波克夏將在 2 月 26 日舉辦股東年會，今年將開放股東出席，並由巴菲特親自主持。

13F 文件顯示，波克夏去年第 4 季清空兩檔股票，減持八檔股票，另外增持四檔股票，新買進三檔股票。

波克夏第 4 季投資變動如下

根據 13F 報告，波克夏第 4 季買進將近 1000 萬股雪佛龍，使總持股增為 3820 萬股，價值 52 億美元。

波克夏也增持巴西 NU 控股的持股，去年第 4 季持有 1.07 億股，價值約 9 億美元。NU 是巴西金融科技業者 Nubank 的母公司，波克夏在 NU 去年首次公開發行 (IPO) 前曾投資 5 億美元。

另外，波克夏持續減碼藥廠，例如 AbbVie 股數大砍 79% 至 300 萬股，必治妥施貴寶 (Bristol Myers Squibb) 股數削減 76% 為 520 萬股。此外，第 3 季原本持有價值 4 億美元的 4200 萬股 Teva 已經清空。

波克夏第 4 季持股變動 13F 文件：請見此