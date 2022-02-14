〈台幣〉俄烏緊張美元強勢 連3貶收27.873元

俄烏局勢緊張，引發亞股重挫，台股跳水失守萬八，市場資金流向避險美元，新台幣兌美元匯率今 (14) 日早盤一度摜破 27.9 元關卡，但在出口商拋匯支撐下，貶幅逐漸收斂，終場貶 2.7 分，收在 27.873 元，為連 3 貶，創下逾 3 個月新低，台北與元太外匯市場合計成交值 14.46 億美元。

台股今天慘遭空方狙擊，晶圓雙雄、聯發科電子權值股全面走跌，終場大盤重挫 313 點，收在 17997 點，跌破月線，並回測季線支撐，外資終止連 3 買，瘋狂倒貨 206 億元。

外資在匯市上也偏向匯出，隨著美元買盤湧現，新台幣匯率最低來到 27.91 元，貶值 6.4 分，為去年 11 月初以來的最低點，不過，出口商見到摜破 27.9 元價位，陸續進場拋匯，帶動貶幅收斂。

新台幣兌美元匯率近來貶不停，今天終場再貶 2.7 分，以 27.873 元作收，台北外匯市場成交金額 10.02 億美元，元太外匯市場成交金額 4.44 億美元。

觀察主要貨幣表現，美元指數上漲 0.16%，韓元轉為升值 0.62%，日圓也升值 0.54%，人民幣微升 0.01%，歐元則重挫 0.4%，新加坡幣與新台幣分別貶 0.14%、0.1%。