烏克蘭局勢升溫 恐有愈來愈多航空公司選擇避開該國空域

據《路透社》報導，由於烏克蘭的情勢緊繃，向航空業者提供諮詢服務的 OPSGROUP 在週一 (14 日) 表示，可能會有愈來愈多的航空公司將選擇避開烏克蘭領空。

目前荷蘭皇家航空 (KLM) 除了停止飛航烏克蘭航班，有經過烏克蘭領空的航班也同樣喊停；另外，德國漢莎航空 (Lufthansa) 也正考慮停止相關航班。

路透社提到，他們利用航班追蹤平台 Flightradar24 進行確認後發現，英國航空 (British Airways) 在 2 月 14 日當天有一班從倫敦飛往亞洲的班機，似乎就繞過烏克蘭領空。

英國航空的飛行員在 2 月 13 日發出推文表示，由於「當前地緣政治上的狀況」，從倫敦飛往曼谷的貨機航班，飛航時間將會拉的更久。在截稿之前，英國航空公司還未作出評論。

OPSGROUP 創辦人 Mark Zee 表示，保險問題和其他航空公司的動向也將左右飛航狀況。他表示，如果荷蘭皇家、漢莎和英國航空都決定所有航班都不經過烏克蘭領空，那就幾乎回到過去「MH17」航班事件時的狀態。

過去在 2014 年的時候，馬來西亞航空 (Malaysia Airlines) 的「MH17」班機在烏克蘭東部上空遭到擊落，機上 298 名乘客和機組員全部罹難。而在該起事件發生之前，由於已有軍機遭到擊落，當時有部分航空公司都選擇避開該處空域。

關於航空公司繞開烏克蘭領空的作法，Mark Zee 認為從附近國家起降的航班在飛航路線設定所受到的影響最大，不過他也預測遠程航班的成本應該沒有太大影響。