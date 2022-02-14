同樣歷經重大波動 比特幣過去30天表現優於六大科技股

比特幣和美國科技股，年初以來都歷經了巨大的波動。數據顯示，以過去 30 天的表現計算，比特幣的成績明顯好過美股六大科技股。

Finbold 投資報酬率工具的數據顯示，截至 2022 年 2 月 13 日，比特幣的平均投資報酬率 (ROI) 為 12.24%，超過六大科技股。

加密貨幣的表現明顯大勝 Meta(FB-US)，高出 46.74%，其次也贏電動汽車製造商特斯拉 (TSLA-US)，高出 18.37%，比亞馬遜 (AMZN-US) 好 3.78%，勝 Alphabet(GOOGL-US) 幅度為 1.84%。

與微軟 (MSFT-US) 相比，比特幣的平均投資報酬率好 1.95%，與市場第一的蘋果 (AAPL-US) 相較，比特幣仍超出 0.76%。

此一數據表明，儘管波動性很大，但比特幣的回報常有佳績。去年，比特幣成為領先的投資產品，回報率約為 60%。

另一個似乎正在改變的趨勢為，比特幣在較早一段期間，表現與避險資產黃金更為同步，但近期其價格走勢與科技股的相關性更高。

此外，基於潛在的高回報率，科技公司一直在嘗試將數位貨幣，整合到他們的主流產品中。例如，微軟為加密貨幣業務主管的職位空缺做廣告。成功的候選人將負責領導公司的 Web3 開發，而特斯拉更是一直視比特幣為重要的投資。