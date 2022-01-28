看跌信號？約1萬個比特幣流入交易所 之後又大量流出

比特幣鏈上數據顯示，加密貨幣交易所幣安昨天 (27 日) 觀察到大量流入，接近 10000 個比特幣 (BTC) 。CryptoQuant 上分析師發文指出，這對比特幣價格通常是看空信號，代表有主要持幣者試圖售出部位。

一般而言，數據商統計所有交易所淨流量，當其為正時，代表流入量多於流出量。這種趨勢通常看跌，因為將代幣存入交易所意在出售。反之，當代幣流出交易所，持有者更像是想要持幣，而非交易賣出。

CryptoQuant 的流量走勢顯示，昨天一小時內有近 10000 個比特幣進入交易所，主要流入幣安。有趣的是，僅僅幾個小時後，加密貨幣交易所 Gemini 觀察到大約 10000 個比特幣流出，抵消了這些流入，並使淨流量再次保持中立。

(圖表取自 newsbtc)

比特幣價格最近來到過去幾個月的低點，在台北時間周五 (28 日)，其價格在 35000-37500 美元區間來回。

另一方面，「狗類」貨幣在馬斯克 (Elon Musk) 與麥當勞的交峰後，出現巨鯨增持的現象。鯨魚調查機器人 WhaleStats 指出，BCS 上財力雄厚的投資者正在以創紀錄的速度增持狗狗幣 (DOGE) 及其競爭對手 Baby Doge Coin (BABYDOGE)。

WhaleStats 發現，全球排名前 1000 位的幣安幣 (BNB) 錢包，總共持有 3.25 億個 DOGE，價值約 4800 萬美元，還有價值近 400 萬美元，約 937 兆個 BABYDOGE。

此外，數據顯示，目前 DOGE 長期持有者超過 47 萬，而 BABYDOGE 已達到 130 萬，均創下新紀錄。