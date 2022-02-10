梅斯特支持升息但3月升2碼理由不夠充分 Fed新任投票委員拍板

今年有貨幣政策投票權的克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 周三 (9 日) 重申支持聯準會 (Fed)3 月升息，但認為 3 月一口氣升 50 個基點 (2 碼) 的證據還不夠有說服力。波士頓聯準銀行同日宣布由柯林斯 (Susan Collins) 擔任總裁，她將在今年下半年擁有投票權。

梅斯特表示，由於供應鏈瓶頸將減緩、且 Fed 即將移除疫情期間的部分支持措施，美國通膨率將在今年稍晚降溫至高於 2% 的水準。她說：「通膨仍有上揚風險，但 Fed 升息的次數和速度，將取決於經濟情勢發展。」

梅斯特今年有聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票權，她周三重申支持 3 月升息，並表示 3 月之後的每次會議都有升息可能性，一切取決於通膨的強度或放緩程度，或通膨持續的時間。

Fed 將在 3 月 15 日至 16 日開會，貨幣市場普遍預期將升息 1 碼，但也有主張一口氣升息 2 碼的聲音。

Fed 3 月會不會一口氣升息 2 碼受關注。(圖: AFP)

比起過往升息循環，梅斯特支持 Fed 這回以更快速度升息，而在縮減資產負債表上，她也主張 Fed 必須以比上次更快的速度縮表，並且可考慮出售一部分抵押擔保證券 (MBS)。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 同日說，美國經濟可能快要走到通膨觸頂回落的階段，即將公布的 1 月消費者物價指數 (CPI) 將可看出應該升息 1 碼還是 2 碼。他今年無 FOMC 投票權。

波士頓聯準銀新任總裁今年下半年有投票權

FOMC 投票委員有八名固定成員，其餘四席由 12 個地區聯準銀行總裁輪值，其中懸缺的波士頓聯準銀總裁人選在周三拍板定案， 將由經濟學者柯林斯出任，接替去年捲入股票交易爭議、已提前退休的羅森格倫 (Eric Rosengren)，預定 7 月 1 日生效。

柯林斯將成為史上首位非裔女性聯準銀行總裁，Fed 前任副主席 Alan Blinder 說，她是主流經濟學家，不會成為投票委員當中的異類。

波士頓聯準銀總裁柯林斯 (Susan Collins) (圖: AFP)

柯林斯在麻省理工學院 (MIT) 取得經濟學博士學位，目前為密西根大學教務長，有在芝加哥聯準銀行理事會任職多年的經驗，每年也會參加在傑克森洞 (Jackson Hole) 舉行的全球央行年會，曾在小布希執政時期擔任白宮經濟顧問委員會 (CEA) 經濟學家。

目前 Fed 內部還有三個懸缺，美國總統拜登已經提名拉斯金 (Sarah Bloom Raskin) 出任金融監理副主席，以及 Lisa Cook 和 Philip Jefferson 擔任理事。