〈能源盤後〉原油庫存意外下降後 WTI繼續走高 Brent回吐收低

原油期貨價格周四 (10 日) 收盤漲跌互現，但在昨日美官方數據顯示上周原油供應量意外下降的基礎上，WTI 原油期貨價格繼續上漲，但 Brent 原油價格回吐了近期部分漲幅。

交易者也密切關注伊朗可能重返國際核協議的進展，並留意俄羅斯入侵烏克蘭的威脅。

能源商品價格

3 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 22 美分或近 0.3%，收每桶 89.88 美元。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 14 美分或近 0.2%，收每桶 91.41 美元。

3 月交割的天然氣期貨價格下跌近 1.3%，收每百萬 Btu 3.959 美元。

3 月交割的汽油期貨價格上漲約 0.5%，收近每加侖 2.665 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 0.1%，收每加侖 2.827 美元。

市場推動力

OANDA 高階市場分析師 Edward Moya 表示：「火熱的通膨報告推升美元，短暫拖累了包括原油在內的大宗商品價格，但石油市場基本面仍然緊繃，且前景沒有立即性改變，原油價格似乎仍朝上升方向前進。」

因交易者密切關注伊朗重返核協的談判取得進展，本周初原油價格自 7 年高點回落。美政府 2018 年退出該協議，對伊朗原油出口實施制裁。分析師估計，在達成協議的一年內，伊朗可向市場釋出約 100 萬桶 / 日的原油。

然而，加拿大皇家銀行資本市場全球大宗商品策略主管 Helima Croft 表示，續簽協議的障礙依然存在，就算真的簽定協議，伊朗原油也不可能「一簽定，就返回市場。」

據新聞報導，美國拜登總統和沙烏地阿拉伯國王薩勒曼周三在電話中討論了能源供應和燃料價格上漲，以及中東的事態發展。

Croft 表示，這通電話清楚表明沙烏地阿拉伯將是美國主要招攬對象，因為該國是唯一擁有大量閒置產能的國家。

交易者也留意烏俄僵局的發展。俄羅斯軍隊開始在白俄羅斯進行聯合演習，凸顯俄軍集結在烏克蘭附近的緊張氣氛，加劇西方國家對俄軍入侵烏克蘭的擔憂。

石油輸出國組織 (OPEC) 周四公布月報，維持今年石油需求成長預期在 420 萬桶 / 日不變。

供應報告

能源資訊署 (EIA) 周四公布，上周 (2/4 止) 天然氣供應量下降 2220 億立方英呎，大致符合市場預期。

EIA 周三公布，上周美國原油庫存意外下降 480 萬桶，汽油庫存也意外下降 160 萬桶，分析師原預期原油庫存增加 10 萬、汽油庫存增加 140 萬桶。