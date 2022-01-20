〈能源盤後〉供應擔憂揮之不去 IEA調升需求增長預期 原油登逾7年高點

原油期貨價格週三 (19 日) 繼續上漲，創下 7 年多以來的最高收盤價，係因一處油管火災暫時中斷了從伊拉克到土耳其的原油輸送，以及國際能源署 (IEA) 調升了對 2022 年需求增長的預測。

據路透社報導，官員表示，位於土耳其東南部的油管附近發生爆炸，導致該油管週二暫停運作，目前已恢復流動。報導稱，該爆炸是由於電力塔墜落造成的，並非遭到襲擊。該油管每日處理量為 45 萬桶。

爆炸消息一出，石油期貨價格飆升，在油管恢復運作後又吐回一些收益。分析師表示，市場對該油管運輸中斷和後來恢復運作的反應凸顯了市場對供應問題的敏感程度。

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 表示：「最近數週的走勢一再重複，換句話說：有關供應中斷的消息推動價格大幅上漲，但一旦問題解決，價格卻沒有回降到之前的水準。」

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.53 美元或 1.8%，收每桶 86.96 美元，盤中高點達 87.92 美元。該期貨將於週四收盤屆期。

3 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 97 美分或 1.1%，收每桶 85.80 美元。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 93 美分或 1.1%，收每桶 88.44 美元，盤中高點達 89.17 美元。

FactSet 數據顯示，以最近月期貨價格計算，WTI 和 Brent 原油價格均創下 2014 年 10 月以來的最高收盤價。

ActiveTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 指出，阿布達比石油設施週一遭到葉門胡塞叛軍攻擊，導致 3 人死亡且在阿拉伯聯合大公國 (UAE) 首都的國際機場引發火災，以及市場更加警惕俄國襲擊烏克蘭的可能性，這些地緣政治的不穩定性導致石油價格上漲。

「供應緊張已經有一段時間了，因為全球需求持續反彈，而 OPEC + 成員國迄今未能達到先前商定的增產協議，因此最近的發展加速施壓已經緊繃的市場，讓油價有進一步上漲的空間。」Evangelista 說。

與此同時，IEA 週三預測，今年全球石油需求將恢復到疫情大流行前的水準。IEA 將 2022 年石油需求成長預期調升 20 萬桶 / 日，達到 330 萬桶 / 日。IEA 也將 2021 年需求成長預期上修 20 萬桶 / 日，達到 550 萬桶 / 日。

OPEC 週二發布月報，維持對 2022 年石油需求增長在 420 萬桶 / 日不變，估計全球石油消耗總量在 1.008 億桶 / 日。

EIA 週四將公布上週美國原油供應報告，由於週一馬丁路德紀念日休假，所以報告公布時間較往常推遲一日。

根據標普全球普氏能源資訊 (S&P Global Platts) 的調查，分析師平均預期上週 (1/14 止) 美國原油庫存減少 70 萬桶、汽油庫存增加 240 萬桶，但蒸餾油供應預計減少 110 萬桶。

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