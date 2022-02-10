1月金融風險指數升至98.7 升息風向拖累股市劇烈震盪

金融研訓院今 (10) 日公布 1 月台灣金融風險指數 (TAIFRI)98.7 分，不僅較 2021 年 12 月上升 1.0 且四大構面全上揚，其中股市受通膨壓力、美國升息預期影響，導致股價波動風險大增，但不動產市場風險則有緩升趨勢。

根據研訓院公布的報告，包括資產評價壓力、非金融部門穩定度、金融部門穩定度、傳染與蔓延等四大構面指數均全面上揚。

在股市部分，受歐美通膨率持續突破新高，市場預期美聯準會將加速升息與縮表，在投資人對資金即將緊縮的預期心理下，導致股市出現劇烈震盪，台指選擇權波動率指數更一舉攀升至 2021 年初以來新高。

至於不動產部分，2021 年第 4 季商辦價格年增率較前一季緩和，住宅成交量略降，但價格並無明顯變化，使不動產風險呈現上揚，但整體風險呈現緩升趨勢。

在海外市場部分，報告指出，受疫情、地緣政治、通膨與經濟環境的不確定增加，使得海外市場風險來到近一年以來新高，國內金融市場傳染風險也微幅成長至 2021 年第 4 季以來新高，顯示系統風險在我國金融機構之間引發連鎖效應的機率略增。

在企業部分方面，BBB 等級公司債與公債之利差不到 0.6 個百分點，顯示資金成本相對低廉，2021 年底企業放款年增率創近 10 年新高，但要注意的是，資金寬鬆環境恐將轉變，須關注未來逾放風險走勢。

另外，銀行部門方面，包括逾放比、呆帳覆蓋率與資本適足率仍處於歷史最佳區間，金融體質健全，但 2021 年底銀行大量增提備抵呆帳，因此 1 月呆帳覆蓋率較前一個月略為下滑。