外資偏好晶圓代工 調降日月光投控評等至中立

外資出具報告指出，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 釋出的展望優於市場預期，將目標價自 118 元上調至 128 元，不過從整體半導體產業來看，外資仍偏好晶圓代工產業，因此對日月光投控維持中立評等，另一外資也持同樣看法，調降評等至中立，目標價也降至 120 元。

外資指出，日月光投投今年隨著供給持續受限與 IDM 擴大委外，ATM 業務前景暢旺、雙率挑戰改寫新猷，營收估續創新高，一舉衝破 6000 億元大關，達 6300 億元，整體獲利則因去年含有業外挹注，今年估較去年下滑，每股純益約 11 元，仍賺進一個股本。

不過，外資坦言，儘管日月光投控在封測產業維持領先、市占率也持續提升，但就整體產業來看，偏好台積電 (2330-TW)(TSM-US) 在內的晶圓代工，以及部分 IC 設計，主因為訂單能見度與成長前景優於封測產業。

外資補充，日月光投控今年資本支出估達 20 億美元，約與去年相當，不過，相較晶圓代工廠資本支出金額年增平均達 50%，投資腳步仍相對平穩，尤其去年出售中國四廠區，占其 ATM 業務約 7-8%，因此外資預計日月光投控今年 ATM 營業利益年增約 10%，低於去年年增幅的 78%。