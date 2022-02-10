供應吃緊+俄烏危機 歐盟執委會調升今年通膨預期

歐盟執委會周四 (10 日) 調升今年的通膨預期，但仍預計 2023 年物價將低於歐洲央行 2% 的目標。

歐盟執委會表示，預估今年通膨率將從 11 月預測的 2.2% 升至 3.5%。

在 19 個成員國中，針對通貨膨脹的爭論非常激烈。一方面，有人認為當前的通膨壓力將會緩解，需要一定程度的寬鬆貨幣政策。另一方面的人則反駁說，在通膨率連續數月創下歷史新高之後，歐洲央行 (ECB) 需要收緊貨幣政策。

德國央行行長 Joachim Nagel 成為過去幾天第二位表示 ECB 可能在今年稍後升息的央行行長。

然而，歐盟委員會周四表示，明年通膨壓力可能會下降。

該委員會發表聲明指出，「在去年第 4 季創下 4.6% 的紀錄新高後，預計歐元區的通貨膨脹率將在 2022 年第 1 季達到 4.8% 的峰值，並在今年第 3 季之前維持在 3% 以上。」

該機構補充說：「隨著供應限制和高能源價格的壓力消退，預計通膨將在今年最後一季降至 2.1%，然後在整個 2023 年低於 ECB 2% 的目標。」

因此，委員會估計歐元區的通貨膨脹年增率將從 2021 年的 2.6% 上升到 2022 年的 3.5%，然後在 2023 年下降到 1.7%。

然而，這些數字代表了 ECB 將在 3 月的下次會議上對原來的通膨預測進行向上修正。

市場人士將密切關注這場會議，以了解 ECB 是否會削減其債券購買計劃或調整其政策的任何其他條款。無論 ECB 的決定為何，都可能對歐元區經濟體的復甦產生巨大影響，其中一些經濟體尤其受到新冠疫情的打擊。

此外，通膨前景以及歐洲整體經濟的展望也取決於烏克蘭和俄羅斯之間的緊張局勢。

該委員會在聲明中表示：「東歐地緣政治緊張局勢明顯加劇了經濟成長和通膨前景的風險。」

歐洲高度依賴來自俄羅斯的天然氣，其中一些輸氣管經由烏克蘭供氣。任何緊張局勢的升級都可能影響正常的天然氣輸送並推高成本，從而推高通膨。