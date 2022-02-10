鉅亨美股雷達： 市場關注通膨數據 迪士尼盤前上漲近8%

美股重要看點：

市場關注即將公布的失業金數據，以及通膨數據。美國 10 年期公債殖利率來到 1.944%，美股期貨週四 (10 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.17%，標普 500 期貨跌 0.10%，那斯達克 100 期貨跌 0.30%。

1 月消費者物價指數 (CPI) 將於美東時間周四上午 8:30 公佈，華爾街預期 1 月 CPI 年增率將達 7.3%，較 12 月增加 0.3 個百分點。

今年有貨幣政策投票權的克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 周三 (9 日) 重申支持聯準會 (Fed)3 月升息，但認為 3 月一口氣升 50 個基點 (2 碼) 的證據還不夠有說服力。

梅斯特表示，由於供應鏈瓶頸將減緩、且 Fed 即將移除疫情期間的部分支持措施，美國通膨率將在今年稍晚降溫至高於 2% 的水準。她說：「通膨仍有上揚風險，但 Fed 升息的次數和速度，將取決於經濟情勢發展。」

隨著美國新冠疫情趨緩，紐約州和麻州宣布將結束該州某些戴口罩、特定場所出示疫苗接種證明等防疫規定。紐約州州長 Kathy Hochul 表示，由於新冠病例和住院人數下降，紐約州自周四起停止要求大眾配戴口罩，進入大多數室內公共場所也毋須提供新冠疫苗接種證明。

美國疾病管制和預防中心 (CDC) 主任 Rochelle Walensky 博士周三表示，7 日平均新增病例較前一周下降 44%，達每日 247300 人。平均住院人數也較上周下降 25%，至每日約 1.3 萬人，而平均死亡率為 2400 人，較上一周下降 3%。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數上漲 305.28 點，或 0.86%，收 35,768.06 點。

那斯達克指數上漲 295.92 點，或 2.08%，收 14,490.37 點。

標普 500 指數上漲 65.64 點，或 1.45%，收 4,587.18 點。

費城半導體指數上漲 118.59 點，或 3.35%，收 3,653.72 點。

今日重要總經數據：

美國 1 月 CPI 年增率未季調 (%)，預估 7.3，前值 7

美國 1 月核心 CPI 年增率未季調 (%)，預估 5.9，前值 5.5

美國 1 月未季調 CPI 指數，預估 280.5，前值 278.8

美國上週初領失業金人數 (萬人)，前值 23.8

重要個股動態：

迪士尼 (DIS-US) 周三 (9 日) 盤後公布 2022 會計年度第一季財報，每股獲利和營收優於分析師預期，激勵盤後股價一度大漲 8%。週四盤前上漲 7.74%。

Disney+ 訂閱人數超過預期，近 1200 萬人的新增訂閱人數由其亮眼，且迪士尼高層先前甚至預期，Disney+ 訂閱人數下半年的增長將超越上半年，因為更多原創內容將於今年第四季發布。

遊樂園、體驗和產品部門業務營收自去年同期的 36 億美元翻升一倍至 72 億美元，迪士尼表示，營收增長主因主題樂園遊客留宿其名下旅館與預訂遊輪的人數增加。

DIS 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

特斯拉 (TSLA-US) 宣布在美國召回近 27000 輛電動車，因為車內加熱系統速度可能無法快到足以為擋風玻璃除霜。

在最近一系列召回行動中，這項最新的召回令涉及部分 2021 年和 2022 年的 Model 3、S 和 X，以及某些 2020 年至 2022 年的 Model Y 車輛。

美國安全監管機構在周三 (9 日) 發布的文件中表示，軟體錯誤可能導致車輛熱泵中的閥門意外打開，從而將制冷劑困在蒸發器內。 這會降低除霜性能、降低能見度並增加車禍風險。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

Uber 周三 (9 日) 盤後公布第 4 季營收較去年同期飆升 83%，優於華爾街預期，財報顯示上季活躍用戶刷新歷史紀錄，而且外送業務史上首度轉虧為盈，執行長表示，叫車業務雖然受到 Omicron 打擊，但 2 月已經開始回溫，激勵盤後應聲勁揚逾 5%。週四盤前上漲 4.55%。

Uber 對第 1 季財測遜於市場預期，主要反映 1 月旅遊需求受到 Omicron 變種病毒打擊，叫車同業 Lyft(LYFT-US) 周二也發布類似預警。

不過執行長 Dara Khosrowshahi 表示，2 月業績已經開始回溫，「雖然 Omicron 變種病毒從去年 12 月底開始影響我們的業務，但 (包含叫車的) 行動部門已經開始回升，最近幾個月的總預訂量比一個月前增加 25%。」