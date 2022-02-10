行政院會通過建築法修正案 強化原有合法建物耐震安全

行政院會今 (10) 日通過「建築法」第 77 條之 1 修正草案，將送請立法院審議。內政部指出，此次修法將既有建築物的構造安全納入應改善項目，若不符現行規定，並經耐震評估檢查應予改善，將強制要求改善及補強，屆期未改善者最高可開罰 30 萬元。

2018 年 2 月 6 日花蓮大地震，導致多棟大樓倒塌、嚴重傾斜，17 人罹難，閣揆蘇貞昌表示，鑑於國內老舊建物數量不斷升高，建物耐震情形亟待加強，為回應各界對居住安全的期待，加強建築物的構造安全，本次修正有其急迫與必要性。

內政部說明，依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」，凡 1999 年 12 月 31 日以前取得建照的特定用途建築物，如旅館、醫院、百貨公司、學校、商場、量販店等，樓地板面積累計達 1000 平方公尺以上且單一所有權者，均強制辦理耐震能力評估檢查及申報。

不過，現行「建築法」第 77 條之 1，僅規範供公眾使用等合法建築物，若防火避難設施及消防設備不符現行規定，政府可視情形令其改善或改變其他用途，卻未對辦理耐震能力評估檢查不合格部分，加以規範。

因此，這次修法新增「構造」安全部分，經耐震評估檢查不合格者，將強制要求改善，若屆期未改善者，可處 6 萬至 30 萬元罰鍰，並得連續處罰，以確保國人居住安全。

內政部強調，未來將加強與立法院朝野黨團溝通協調，期盼能早日完成修法作業。