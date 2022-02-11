〈台股盤前〉上有壓下有撐 電子股修正幅度看台積電臉色

由於美國甫公布 1 月消費者物價指數 (CPI) 創 40 年以來最高紀錄，美股四大指數重挫，費城半導體指數更跌超過 3%，衝擊台股今 (11) 日信心表現，法人認為，受此影響，中高價電子股修正恐仍是主軸，同時本周開紅盤有短線獲利的籌碼也可能先行獲利了結出場，不過，外資再度大買護國神山台積電，有利增添撐盤力道，預料今日將呈現上有壓下有撐的格局，若回檔先看月線位置。

美國最新公布 1 月 CPI 年增率達 7.5%，大幅超過市場預期的 7.2%，創 1982 年 2 月以來新高，不包括食品和能源價格的核心 CPI 年增 6%，也創下 1982 年 9 月以來新高。

在通膨疑慮下，恐慌指數 VIX 飆升近 20%，美股四大指數皆大跌收場，道瓊指數下跌 526.47 點或 1.47%，收 35,241.59 點；那斯達克指數下跌 304.73 點或 2.1%，收 14,185.64 點；標普 500 指數下跌 83.1 點或 1.81%，收 4,504.08 點；費城半導體指數下跌 117.62 點或 3.22%，收 3,536.10 點

三大法人昨日合計在集中市場買超 93.56 億元，其中，外資買超 96.61 億元，呈現連 2 買，投信買超 13.28 億元，為連 8 買，僅自營商賣超 16.33 億元。

記憶體大廠威騰電子與鎧俠公告生產 NAND Flash 原料遭汙染，將衝擊 3D NAND 產出，業內人士認為，最快 4 月就可能出現缺貨，帶旺群聯、威剛等模組廠營運，已傳出群聯第一時間調漲模組報價 15%，其他廠商則暫停報價。

全球第二大半導體矽晶圓廠日商勝高 (Sumco) 表態，半導體矽晶圓供應將一路缺到 2026 年，包括 12 吋、8 吋、6 吋矽晶圓市況都相當強勁。

台積電公告 1 月營收 1721.76 億元，月增 10.8%，年增 35.8%，續創新高，並首度衝破 1700 億元大關。

鴻海董事長劉揚偉宣示，今年電動車將推 2 款新車型，預計科技日對外發表，同時，車用零組件今年營收目標超過 200 億元，將較去年 100 多億元大幅成長。

元大投顧認為，由於台股已來到 1 月 5 日與 1 月 18 日高點所延伸的下降趨勢線，近期指數盤中恐震盪加劇，