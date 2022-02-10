〈台股盤後〉台積電率權值股奮勇向前 類股輪漲多頭格局成形

台股今 (10) 日由權王台積電 (2330-TW) 領軍大盤攻堅，加上其他權重股拉升， 大盤終場以上漲 186.29 點或 1.03% 作收，加權股價指數收盤報 18338.05 點，市場成交值 2806.54 億元。

證券分析師黃漢成指出，今天台股大盤看回不回，由台積電推升電子族群向上，在指數收盤站上月線後，台股將向上挑戰新高 18619.61 點。

今天大盤早盤以 18217.29 點開出，最低 18145.04 點，並以最高的 18338.05 點作收，尾盤中華電 (2412-TW)、中鋼 (2002-TW)、聯發科 (2454-TW) 等權值股全力配合演出，推升大盤指數維繫於高檔。

今日早盤傳出日本等記憶體材料受汙染事件，也激勵記憶體族群如華邦電 (2344-TW)、群聯 (8299-TW) 股價走勢堅挺。

台積電今天盤後公告的 2022 年 1 月營收達 1721.76 億元，在漲價效益帶動下，營收月增 10.8%，年增 35.8%，續創新高，並首度衝破 1700 億元大關。

至於重要個股表現上，鴻海 (2317-TW) 今天上午舉辦新春開工祈福，董事長劉揚偉指出，2022 年電動車將再推 2 款新車型，預計科技日對外發表，而車用零組件方面，今年營收目標超過 200 億元，較去年 100 多億元大幅成長。

另外，裕隆 (2201-TW) 集團今天上午舉行新春開工祈福儀典，執行長嚴陳莉蓮帶領集團高階主管祈福祭拜，為因應汽車產業變革和大環境快速變化的人才需求，嚴陳莉蓮並且宣布，今年起將進行結構性調薪，月薪調升幅度最高 25%。

大立光 (3008-TW) 今日收盤下跌 5 元或 0.24%，收在 2080 元。貨櫃航運三雄包括萬海 (2615-TW)、長榮 (2603-TW) 及陽明 (2609-TW) 股價，今天都以上漲作收。