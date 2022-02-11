〈台股盤中〉電子三雄軟腳傳產族群接棒 力守月線支撐

美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 暴衝，通膨壓力壟罩，美股周四重挫，亞股今 (11) 日同步拉回，台股早盤一度大跌逾百點，回測月線，電子三雄軟腳，金融股一片綠油油，盤中在台塑化、南亞及中鋼等傳產權值股回神下，指數跌幅收斂，力守月線支撐，預估今日成交量約 2600 億元。

觀察電子權值股表現，雖然晶圓雙雄 1 月營收同創新高，但早盤股價雙雙拉回，台積電跌近 1%，聯電則開低走高，盤中翻紅在平盤附近震盪；矽力 - KY 大跌超過 3%，台達電、鴻海下挫超過 1%，聯發科跌逾 0.8%，日月光投控逆勢走強。

在矽晶圓二哥樂看產業前景下，矽晶圓族群逆勢抗跌，繼昨日股價回神後，今日開低走高，台勝科一度飆漲超過 8%，也帶動合晶同步飛揚、上漲逾 2%。

IC 設計族群續獲資金點火，凱鈺亮燈漲停，創惟大漲 7%，智原、力旺、矽創、驊訊漲幅都超過 3%。

運輸族群股價回神，航空雙雄長榮航大漲超過 2%，華航也上漲超過 1.5%，宅配運輸股宅配通也飆漲超過半根停板，嘉里大榮漲幅也達 2%。

法人指出，市場關注包括美債殖利率、通膨及升息議題等變數，台股持續大漲難度高，短線估將在萬八之上持續震盪整理，修正幅度可能加大。