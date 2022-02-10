上市櫃須注意兩項財報公告期限 118家公司年報申報3/16截止

金管會今 (10) 日提醒有兩項財務資訊申報期限須特別留意，一是公開發行公司 2022 年 1 月份營收公告因為農曆春節因素，申報期限延至 2 月 14 日；二是資本額 100 億元以上的 118 家上市櫃公司，須提早在 3 月 16 日之前，公告 2021 年全年的財報自結數。

證期局副局長郭佳君表示，配合金管會「公司治理 3.0 - 永續發展藍圖」目標，證交所分階段實施上市公司年度自結財務資訊發布，實收資本額達 100 億元的上市公司，自今年起應於年度結束 75 日內以重大訊息方式，說明經董事會通過的前一年度財報自結數。

郭佳君說明，共有 118 家上市櫃公司資本額超過 100 億元，在董事會通過 2021 年全年度自結財報數字後，最晚須要在 3 月 16 日前，於公開資訊觀測站的自結財報專區公告自結年報，內含資訊必須包括：資產負債表、綜合損益表、現金流量表及權益變動表等，且都必須經公司負責人及會計主管簽名的完整報表，而非簡表。

此外，因應上市櫃公司「分階段」實施自結財報的發布調整，今年是資本額 100 億元公司先行，但郭佳君提醒，實收資本額達 20 億元的上市櫃公司有 380 家，也應就提升財務報告編製能力及品質上儘早妥適規劃，以確保 2023 年時也要提早申報 2022 年度自結財務資訊。而 2024 年起，全體上市櫃公司皆要適用，屆時投資人可及早知悉上市櫃公司的營運實績。