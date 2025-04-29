台表科首季稅後純益創三季來新高年增23.57% 每股純益2.88元

積極擴充海外營運規模的 SMT 及 PCBA 的台表科 ( 6278-TW ) 今 (29) 日公布最新獲利資訊，台表科 2025 年第一季稅後純益爲 8.42 億元，爲近三季新高，季增 19.62%，年增 23.57%，單季每股純益爲 2.88 元。

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台表科 2024 年有墨西哥、越南新廠加入，有利於推升生產量能，全年營收小幅增長。同時，台表科因接單的部分客戶生產模式改為代工不代料，對營收產生影響，但因此台表科就不用負擔呆料風險，助毛利率向上， 2024 年獲利的成長幅度大。