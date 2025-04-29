台表科首季稅後純益創三季來新高年增23.57% 每股純益2.88元
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-29 18:02
積極擴充海外營運規模的 SMT 及 PCBA 的台表科 (6278-TW) 今 (29) 日公布最新獲利資訊，台表科 2025 年第一季稅後純益爲 8.42 億元，爲近三季新高，季增 19.62%，年增 23.57%，單季每股純益爲 2.88 元。
台表科 2025 年第一季營收爲 124.14 億元，毛利率 13.36%，季減 1.27 個年增 1.52 個百分點，第一季稅後純益爲 8.42 億元，季增 19.62%，年增 23.57%，單季每股純益爲 2.88 元。
台表科 2024 年營收 452.88 億元，毛利率 13.36%，年增 2.01 個百分點，稅後純益 29.06 億元，年增 15.93%，每股純益 9.93 元。擬配息 5.5 元。
台表科 2024 年有墨西哥、越南新廠加入，有利於推升生產量能，全年營收小幅增長。同時，台表科因接單的部分客戶生產模式改為代工不代料，對營收產生影響，但因此台表科就不用負擔呆料風險，助毛利率向上， 2024 年獲利的成長幅度大。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台表科前三季22.03億元年增20.37% 每股純益達7.53元
- 台表科去年獲利成長16% EPS達 9.93元 擬配息5.5元
- 〈財報〉UPS首季淨利表現亮眼 因應經濟不確定今年擬裁2萬人
- 〈財報〉寶僑下修全年財測 關稅與消費疲軟夾擊營運
上一篇
下一篇