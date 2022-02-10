光隆精緻製衣工藝躍上2022冬奧會登國際運動最高殿堂

甫於 2 月 4 日開幕的 2022 冬季奧運盛會， 隨美國滑雪板隊與我國代表隊的隊服相繼出場亮相， 也讓光隆 (8916-TW) 精緻製衣工藝登上國際運動最高殿堂， 成為全球注目焦點。而光隆成衣今年接單暢旺， 首季營收將以幾近倍數的成長作開局， 或將帶動光隆迎來史上最旺的首季。

光隆今年 1 月合併營收 6.82 億元， 年增 7.0%， 而成衣 1 月年增高達 45.8%。光隆成衣主攻的戶外機能服巿場， 在走出疫情衝擊與 2021 年第三季供應鏈斷貨後， 主要的消費地區歐美巿場， 需求已明顯復甦， 品牌客戶今年下單轉趨積極， 成衣接單暢旺， 再加上去年越南停工遞延出貨， 已致今年前三季產線提早排單滿載，使得是傳統淡季的第 1 季，光隆成衣將以幾近倍數的成長寫下同期新高， 並有望帶動光隆迎來有史以來最旺的首季。

同時，光隆的品牌客戶 Volcom， 為全球知名的滑板運動品牌， 也是今年 2022 冬奧美國滑雪板隊的官方裝備商。整個隊服系列採用的是 Volcom 獨有的 Volcom Zip-Tech 和 Volcom Utility Puff 專利設計， 並結合光隆擅長的戶外機能服精緻製造工藝， 將 Volcom 的熱防護系統 (TDS) 的功能充份發揮，可以完整保護運動員在低溫的氣候下，能保持溫暖和乾燥。

光隆同時也承包了我國 2022 冬奧代表團團服的設計與製造，設計理念以「活力」貫穿整件服飾。透過藍、白、紅跳色剪接，展現活潑青春的氛圍又不失正式感。因應賽事場地的特殊性，採用兩式三穿設計；外套使用環保高防水布料並以全貼條工藝強化其能力；內層羽絨夾克以 90/10 高規格填充；採用符合 bluesign® 認證及 RDS(人道羽絨標準) 羽絨原料，兼顧了實用與環保。