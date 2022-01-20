台股守住18200點 三大法人聯手賣超79.18億元 外資連3砍

美股周三續疲，台股今 (20) 日受到電子、金融走弱的拖累，指數一度下跌百點，回測 18100 點關卡，不過，航運、鋼鐵等傳產回穩，帶動指數翻紅，但終場前最後一盤湧現賣壓，指數仍小跌 9 點，收在 18218 點，三大法人聯手賣超 79.18 億元，其中外資已連 3 賣。

加權指數成交值進一步萎縮至 2383 億元。觀察法人資金變動情形，外資持續賣超 55.85 億元，為連 3 賣；投信賣超 7.65 億元，終止連 5 買；自營商續砍 15.68 億元，為連 12 賣。三大法人合計賣超 79.18 億元。

權王台積電今天仍有壓，盤中一度跌至 646 元，午盤低接買盤出籠後，一度帶動股價翻揚，終場小跌收 651 元；聯發科開高走低，最低來到 1070 元，終場跌近 1%，收 1090 元；國巨、大立光、矽力 - KY 等電子指標股普遍走弱；不過，聯電獲得買盤青睞，上漲逾 1%，收 63.5 元。

三星顯示器原定今年底退出 LCD 市場，但據傳該公司考慮把時間提前到 6 月，以加速 OLED 市場布局，未來將向京東方、面板雙虎採購更多較低價的 LCD 面板，帶動面板股走勢，友達、群創均上漲逾 2%，彩晶收漲近 4%。

倫敦金屬交易所 (LME) 基本金屬價格持續攀高，其中鎳價大漲近 5%，創近 11 年來新高，市場看好不銹鋼價可望重啟漲勢，對相關台廠營運有利，包括彰源、運錩、大成鋼等，今天均表現不俗，第一銅也在銅價走揚的激勵下，股價上漲逾 2%。此外，中鴻、中鋼構、東和鋼鐵、燁興、海光等均同步走揚。

金融股近來走勢承壓，富邦金、國泰金雙雄今天均震盪走跌，永豐金、旺旺保下挫逾 1%；造紙族群今天走勢偏強，華紙、榮成連袂上漲逾 2%；塑膠股則由台塑領軍，台塑上漲 1.4%，但台化收黑、南亞收平盤，國喬、聯成、亞聚等皆在盤上表現。