三大法人同站賣方 外資搶進面板雙虎、連5砍鴻海

台股今 (20) 日下跌 9.18 點、收在 18218.28 點。三大法人同步站在賣方、合計賣超 79.18 億元，其中，外資買超面板雙虎，不過，今天賣超鴻海居冠，且已經連 5 賣該股達 3.9 萬張。

外資今天持續賣超 55.85 億元，為連 3 賣；投信賣超 7.65 億元，終止連 5 買；自營商續砍 15.68 億元，為連 12 賣；三大法人合計賣超 79.18 億元。台指期部分，外資在現貨賣超，在期貨淨空單也增加 384 口至 24875 口。

從個股來看，外資買超前 10 名：新光金 2.28 萬張、華航 1.9 萬張、元大台灣 50 反 1 獲買 1.75 萬張、友達 1.74 萬張、開發金 1.62 萬張、緯創 1.41 萬張、群創 1.3 萬張、聯電 1.26 萬張、國泰臺灣加權反 1 獲買 1.17 萬張、元大滬深 300 正 2 獲買 8097 張。

外資賣超前 10 名，鴻海 1.05 萬張，且外資已經連續 5 天減碼鴻海合計達 3.9 萬張；其餘依序為億光、台積電、上曜、永豐金、富采、金像電、台亞、佳能、元太。

投信買超前 10 名：富采、億光、開發金、彩晶、仁寶、群創、永豐金、宏碁、技嘉、英業達。

投信賣超前 10 名：台積電、合晶、華航、強茂、聯電、鴻海、台新金、元大金、大同、中信金。

自營商買超前 10 名：元大滬深 300 正 2 獲買 2.4 萬張，其餘依序為元大 S&P 石油、華頓 S&P 布蘭特正 2、國泰美國道瓊反 1、友達、富邦上証正 2、富邦 NASDAQ 反 1、台新金、中信綠能及電動車、國泰中國 A50 正 2。

自營商賣超前 10 名：國泰台灣 5G + 遭賣 1.51 萬張、國泰智能電動車 1.39 萬張、富邦特選高股息 1.29 萬張、國泰費城半導體 1.23 萬張、國泰臺灣加權反 1 遭賣 1.21 萬張，其餘依序為富邦越南、國泰股利精選、元大台灣 50、元大台灣 50 反 1、富邦未來車。