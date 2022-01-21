台股急殺摜破萬八 外資瘋狂倒貨 三大法人賣超458.74億元

台股今 (21) 日開低走低，台積電、聯發科等電子權值股跳水，金融及貨櫃三雄等傳產股也賣壓沉重，指數摜破萬八後，跌幅不斷擴大，終場大跌 318 點，收在 17899 點，創 1 個月以來收盤新低，外資大舉倒貨 400 億元，三大法人共計賣超 458.74 億元。

加權指數周線翻黑，累計本周重挫 504 點。觀察法人資金變動情形，外資今天瘋狂提款 400.34 億元，為連 5 賣；投信轉為買超 31.3 億元，護盤意味濃厚；自營商續大砍 89.68 億元，為連 13 賣。三大法人合計賣超 458.74 億元。

權王台積電股價連日走跌，今天持續湧現賣壓，最低跌至 637 元，終場下挫 1.5%，收 641 元，累計 5 個交易日市值已蒸發逾 1 兆元；聯發科一度跌破季線，終場跌近 2%，收 1070 元；聯電、國巨、日月光投控、矽力 - KY、南亞科等電子指標股賣壓都相當沉重。

航運股方面，貨櫃三雄領跌，長榮重摔近 7%，陽明、萬海也大跌 4-5%，其他包括新興、台驊投控、四維航、遠雄港及航空雙雄等，均重挫 3-5%，但慧洋 - KY、宅配通、嘉里大榮仍逆勢上漲。

金融股遭到空方狙擊，雙雄富邦金、國泰金下挫逾 2%，新光金、王道銀行、三商壽等跌勢也很重。塑膠類股方面，台塑領跌逾 2%，台聚、亞聚、聯成、國喬、中石化、台苯等股價下挫 1-2%。

值得注意的是，甫轉上市的電源管理晶片廠力智，早盤一度躋身千金股，高點達 1015 元，終場收黑以 971 元作收，下跌 12 元。防疫概念股今天表現偏強，檢測大廠寶齡富錦、亞諾法終場收漲逾 6%。