大盤摜破破月線引三大法人同步賣超 貨櫃三雄成箭靶

台股今 (19) 日遭遇美股大殺盤及本土疫情波及，終場指數收 18227.46 點，下跌 151.18 點或 0.82%，跌破月線，三大法人同步賣超，合計賣超 93.15 億元，包括陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW) 都成三大法人同步賣超的標的。

今天集中市場外資及陸資賣超 19.49 億元，投信買超 16.1 億元，自營商賣超 89.76 億元，在期貨市場，外資交易淨口數為 803 口，未平倉合約空單增加 203 口，未平倉合約空單淨口數為 24491 口。

今天集中市場外資及陸資買超較多的個股為，緯創、開發金、中信金、奇鋐、華通、宏碁、金像電、富采、彰銀、合庫金；今天集中市場外資及陸資賣超較多的個股為，聯電、中鋼、新光金、長榮、國泰金、華航、元大金、友達、中電、陽明。

今天集中市場投信買超較多的個股為，富采、億光、彩晶、東和鋼鐵、技嘉、開發金、奇鋐、智原、仁寶、鴻海；今天集中市場投信賣超較多的個股為，萬海、強茂、長榮、大同、華航、順德、晶技、潤泰新、聯華、台聚。

今天集中市場自營商買超較多的個股為，富采、華晶科、奇鋐、仁寶、中鋼、台新光、永豐金、康普、華東、三商壽；今天集中市場自營商賣超較多的個股為，新光金、長榮、長榮航、聯電、華航、華邦電、開發金、中環、欣興、台積電。

證券分析師張陳浩指出，台股集中市場連兩日殺盤及法人調節持股，除反映台灣本土疫情擴大，10 年公債殖利率並已走高到 1.88%，引爆賣壓出籠，依歷史經驗來看，升息的隱憂是前先反映在實際升息的股匯市走勢上，反而是真正升息的決策一出，會有強勁的反彈，目前建議投資持股維持 5 成的水位。