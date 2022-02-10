南韓單日新增確診首破5萬 是一週前的2.4倍

南韓的 COVID-19 單日新增確診人數出現暴增，南韓中央防疫對策本部週四 (10 日) 宣布單日新增 5 萬 4122 人確診、創歷史新高，較前一天 (4 萬 9567 人) 多出 4555 人、首度突破 5 萬大關，約是一週前的 2.4 倍。目前累計確診人數已達到 118 萬 5361 人。

南韓當局在 2 月 10 日宣布單日新增 5 萬 4122 人確診，這個數字約是一週前 (2 月 3 日通報 2 萬 2906 人確診) 的 2.4 倍。染疫人數暴增的主因除了傳染力強的 Omicron 變種病毒之外，還包括農曆新年連休期間人口大量移動，使面對面接觸的機會增加。

週四通報的 5 萬 4122 例確診當中，南韓國內的本土案例有 5 萬 4034 人。單就首都圈來看，京畿道新增 1 萬 7738 人確診，首爾市新增 1 萬 1873 人確診，仁川市新增 3990 人確診。其他地區合計新增 2 萬 433 人確診。

病危、重症患者人數方面，截至 2 月 10 日凌晨 12 點有 282 人，較前一天減少 3 人，暫時保持下滑。重症人數曾在 2 月 4 日一度減為 257 人，不過後來隨著確診人數激增，重症患者人數有再度攀升傾向。

此外，死亡案例新增 20 人，累計達 6963 人。

南韓防疫當局表示，在跨入 3 月之後，疫苗追加劑的防護效果可能降低，屆時以高齡長者為主的染疫情形可能擴大，須提防重症患者人數的增加。

韓國科學技術院 (KAIST) 預估，到了 3 月初，該國單日新增確診人數恐上看 36 萬人。