〈2021外送趨勢〉Uber Eats統計 麥當勞、全聯為消費者首選商家

2021 年面對本土疫情衝擊，外送市場蓬勃發展，外送平台 Uber Eats 今 (27) 日公布 2021 Uber Eats 商家合作夥伴獎，統計連鎖大型品牌麥當勞、全聯福利中心都是消費者首選合作商家，全聯加入外送服務將屆滿 1 周年，顯示效益顯著。

Uber Eats 觀察到今年有更多合作商家求變，透過延伸外送服務、發展適合外送的餐飲選擇、優化營運流程、豐富化平台線上消費體驗等作法，從危機找到轉型契機，創造另一個成長引擎。

Uber Eats 綜合消費者針對商品品質、美味與新鮮度、包裝等各項評價結果，選出消費者首選合作商家，由麥當勞、全聯福利中心，以及新北的五燈獎豬腳魯肉飯、台中的 Poké Poké 波奇波奇和黃家園蒸餃館獲得殊榮。

其中，據平台大數據分析，麥當勞訂單平均在 16 分鐘左右即可送達指定地點，而全聯因採取線上與門市價格一致的策略，價格親民，目前全台已有 214 家全聯門市上線服務 Uber Eats 18 個營運城市的消費者，並上架約 2500 支精選熱門商品，由於低缺貨率、10 分鐘內快速備貨的優勢，多達 9 成全聯市獲消費者平均 4.8 星好評。

Uber Eats 也觀察到，今年消費者的外送需求從餐飲，延伸至生鮮雜貨，其中，棉花田生機園地因提供嚴選有機認證的生鮮蔬果、品牌自行開發的冷凍調理包等商品，並改善上線初期缺貨率高、備貨時間長、上線率低的問題，帶動品牌上線隔月銷售額便成長超過 5 倍，為平台生鮮雜貨類別中有機品牌的第一名。