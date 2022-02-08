Uber將雙管齊下提醒搭車乘客繫上安全帶

因美國死於交通事故人數激增，共享乘車公司 Uber Technologies (UBER-US) 周二 (8 日) 推出一項新功能，藉由讓司機手機發出獨特鈴聲並向乘客發送簡訊來提醒乘客繫好安全帶。

Uber 全球道路安全政策負責人 Kristin Smith 表示：「這麼做其實只是為了提醒乘客，他們應該繫好安全帶， 每位乘客只要上車就要繫好。」

Uber 希望乘客養成一上車就繫上安全帶的習慣。它計劃在接下來每位乘客搭車的前 5 次向乘客發送通知，之後定期發送。

美國國家公路交通安全局 (NHTSA) 上周估計，截至 2021 年前 9 個月，美國的交通事故死亡人數增加了 12%，達到 31720 人，為 2006 年以來美國道路上的最高死亡人數。

NHTSA 估計，2021 年有 90.4% 的成年前座乘客會繫上安全帶，但研究顯示後座乘客繫安全帶的比例偏低。

該機構表示，在 2019 年遇難的 22215 名車上乘客中，47% 的乘客沒有繫安全帶。

公路安全保險協會 (The Insurance Institute for Highway Safety) 之前也發現，大約 80% 的受訪者在短途旅行或乘坐出租車或叫車服務時， 並不一定會繫上好安全帶。