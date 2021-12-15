〈美股熱門股〉Uber叫車與外送業務預訂量回溫 盤中勁揚逾5%

Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 日前表示，上周叫車與外送業務的總預訂量（Gross Bookings）創下自疫情影響以來最好的一周，該番言論激勵 Uber 周二（14 日）盤中股價漲逾 5%。

Uber 的總預訂量指的是叫車與外送業務的整體價值，包含各種服務的稅收與服務費，具業績指標性。

Khosrowshahi 表示共乘業務正逐漸復甦，目前已恢復近疫情前 9 成水準，上周叫車與外送業務的總預訂量更創下自疫情影響以來最好的一周。

Khosrowshahi 看好叫車服務需求逐漸復甦的言論不僅提振投資人信心推升 Uber 股價走高，連競爭同業 Lyft(LYFT-US) 當日盤中股價也受惠上漲 3.15%，每股暫報 39.62 美元。

叫車公司與其他旅遊類股先前受疫情嚴重打擊需求驟降，不過隨疫苗普遍接種與旅遊限制鬆綁，消費者再次踏出戶外旅行，該類產業需求也逐漸回溫。Uber 在最新一季財報公布的數據顯示，平台派車次數增加 16.4 億次，較前季成長 9%，比去年同期成長 39%。

然而在 Khosrowshahi 看好前景發展之際，新冠變種病毒 Omicron 持續在全球蔓延，衛生官員示警冬季病例可能激增，恐將 Uber 營運蒙上一層陰影。

截稿前，Uber(UBER-US) 上漲 5.63%，每股暫報 37.75 美元。