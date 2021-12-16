2年後商用化！Aurora推出Uber Freight自駕卡車試運計畫 股價漲近10%

自動駕駛技術初創公司 Aurora Innovation 週三 (15 日) 宣布，已與 Uber 的貨運部門啟動一項在德州運送貨物的試點計畫，並將自動卡車貨運整合到 Uber Freight 的運輸平台中。

Aurora (AUR-US) 表示，上週起已開始在美國搭拉斯和休士頓之間，為 Uber Freight 顧客運送貨物，並計劃 2023 年底之前，自德州起推出商務化的自動卡車貨運服務。

在 Aurora 去年買下 Uber 的自駕部門 ATG 之後，Uber (UBER-US) 成為 Aurora 的投資者，持有 Aurora 26% 股權。

Uber Freight 是媒合平台，將需要運送貨物的托運人與卡車駕駛媒合起來。卡車司機通常是高度分散的市場中的獨立承包商。

Aurora 發言人表示，在上週推出前，公司早在一年前就與 Uber Freight 合作，在德州運送貨物幾千英哩，以利內部觀察。

Aurora 表示，在商用自動駕駛卡車於 2023 年推出後，訂閱其自駕產品的運營商將能在 Uber Freight 上平台預訂自動駕駛卡車。

Aurora 表示，藉由自動駕駛卡車，營運商可以提高卡車的使用率，並增加往返運送頻率，因為真人駕駛每日不得駕駛超過 11 小時，避免疲勞駕駛，但這限制不適用於自動駕駛卡車。

獲此消息提振，Aurora 週三股價大漲 9.62%，收每股 13.22 美元，Uber 上漲 1.53%，收每股 37.83 美元。