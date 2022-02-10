針對中國採購未達標 美國商會：拜登考慮選項包括新的301條款調查

美國最大商業遊說組織美國商會 (US Chamber of Commerce) 表示，若美國無法說服中國履行採購承諾，拜登政府考慮對中國實施新的關稅調查，或透過與盟友合作向中國施壓。

中國在川普執政時期簽下第一階段貿易協議，承諾兩年內採購 2000 億美元美國貨，但美國日前公布的貿易收支顯示，中國僅履行 60% 採購目標。

美國商會國際事務主任 Myron Brilliant 說，美國商會支持拜登與中國官員舉行會談，以要求中國落實承諾，但如果會談失敗、無法達成協議條件，拜登政府將思考採取進一步行動。

Brilliant 說：「政府考慮各種選項，包括依 301 條款啟動調查。但我們現在還不會替任何選項背書。」

川普政府利用 1974 年貿易法的 301 條款，在 2018 年和 2019 年對數千億美元的中國進口貨課徵關稅，以打擊貿易夥伴的不公平作為。

但任何依照 301 條款啟動的新調查，可能需要費時一年的時間，才能課徵新的關稅或採取相應對策。

Brilliant 說，以他對白宮的了解，短期內的任何行動不包括施加關稅，因為當局已認知到關稅會帶給美國企業和勞工壓力。美國商會貿易政策顧問 John Murphy 表示，這種壓力促使企業界呼籲政府放寬 301 條款關稅排除程序。

Brilliant 表示，美國的任何行動都應該在徵詢企業界和美國盟友的情況下進行，若沒有歐洲和亞洲夥伴的合作，美國想從多方面向中國施壓將不會收到成效。