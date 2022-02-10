前進元宇宙 傳麥當勞申請虛擬餐廳商標

近期掀起了元宇宙潮流，許多企業積極開展相關領域，搶進市場。有外煤指出，美國速食業龍頭麥當勞 (MCD-US) 也有計畫進軍元宇宙，該公司已經申請了 10 個相關商標，將發展虛擬商品、服務甚至是虛擬餐廳。

商標律師 Josh Gerben 在週三於推特上發文指出，麥當勞已經在 2 月 4 日提交了 10 份商標申請，其中包括「McMetaverse」等。相關文件顯示，麥當勞計畫推出「以實體和虛擬商品為特色的虛擬餐廳」和「經營一家以宅配為特色的線上虛擬餐廳」。

同時，該公司的 McCafe 也納入了元宇宙的商標申請，將推出線上實體、虛擬演唱會及其他娛樂服務和虛擬活動。另有文件顯示，麥當勞也將推出可供下載的多媒體檔案藝術品、影片和音訊，以及非同質化代幣 (NFT)。

根據 Gerben 的說法，商標的申請通常需要美國專利商標局大約 8 到 9 個月的時間來審查，他認為麥當勞在獲得商標批准方面應該沒有問題。

隨著元宇宙潮流持續，包含 Nike(NKE-US)、沃爾瑪 (WMT-US) 等大型企業都在積極發相關領域，這些公司在過去 3 個月也都提交了類似的申請。

Gerben 認為，當看見如此多的大型公司提交相關新商標申請時，很明顯是新時代即將到來。他也指出，各大品牌很可能在未來 12 個月內持續提交類似的文件申請，因為沒人會想要徹底忽視將要到來的新技術。