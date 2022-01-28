高通膨恐將持續 分析師下調全球經濟成長預測

近期以來，通膨持續飆升，對全球經濟造成衝擊。有調查顯示，在需求放緩和升息速度可能快於預期的情況下，分析師下調了對今年全球經濟成長的預測。

在路透社於 1 月份對 500 多名經濟學家進行的調查中顯示，經濟學家普遍下調了全球增經濟成長預測，預計 2022 年全球經濟成長將放緩至 4.3%，低於 10 月份預測的 4.5%，並低於去年的成長 5.8%，部分原因就是升息以及生活成本上漲。此外，經濟學家也預估，到 2023 年和 2024 年，全球經濟成將進一步放緩至 3.6% 和 3.2%。

經濟學家也上調了對 46 個經濟體中大部分國家的 2022 年通膨預測。調查中，有近 40% 的經濟學家將通膨列為今年全球經濟的最大風險，近 35% 認為是新冠肺炎疫情，另有 22% 主要擔憂 Fed 行動過快。

德意志銀行集團首席經濟學家 David Folkerts-Landau 指出，高通膨、供應鏈壓力和疫情恐怕將持續存在，近期更出現國際政治緊張局勢。

國際貨幣基金 (IMF) 日前也調降了對今年全球經濟成長預測，從先前預估的 4.9% 降至 4.4%，原因是新冠疫情升溫、供應鏈中斷、通膨加劇阻礙經濟復甦，以及美、中兩國前景較弱拖累全球經濟成長低迷。

IMF 指出，其他地區新冠病例數仍居高不下，再加上通膨與能源價格走高，影響全球經濟成長預期。通膨方面，雖然高通膨的持續時間可能比先前預期的久，但隨著供需失衡在 2022 年減弱、主要經濟體的貨幣政策做出調整，通膨有望在今年晚些時候有所緩解。