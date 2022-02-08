〈財報〉派樂騰Q2按年盈轉虧 下修全年營收展望

在宣布執行長將換人的消息後，美國健身器材業者派樂騰 (Peloton)(PTON-US) 週二 (8 日) 公布 2022 會計年度第 2 季財報，受制於健身產品需求下滑，派樂騰較去年同期轉盈為虧，並大幅下修全年營收展望，拖累盤前股價下挫。

派樂騰預計，2022 會計年度營收將落在 37 億美元至 38 億美元間，低於先前預期的 44 億美元至 48 億美元，連網健身用戶估在年底前達 300 萬，低於此前預期的 335 萬至 345 萬。

FY 2022 Q2 財報關鍵數據：

銷售額：11.3 億美元，年增 6%

淨虧損：4.39 億美元，去年同期淨利為 6360 萬美元

每股淨損：1.39 美元，去年同期 EPS 為 18 美分

調整後 EBITDA：-2.67 億美元

連網健身訂閱用戶：277 萬，年增 66%

按業務表現來看，上季連網健身部門收入年減 8% 至 7.96 億美元，該部門包含生產跑步機 Precor 帶來的收益，收入比重占公司總營收的 7 成，比重占總營收 3 成的訂閱收入，則年減 73% 至 3.38 億美元。

截稿前，派樂騰盤前跌 3.1%，報 28.83 美元，該股近期才因傳出亞馬遜、Nike 有意尋求收購消息而飆漲，其在週一收盤大漲近 21%。

展望 Q3，派樂騰預計連網健身訂閱用戶將達 293 萬，銷售額估落在 9.5 億至至 10 億美元，毛利率約 23%，調整後 EBITDA 為 - 1.4 億至 - 1.25 億美元。

公布上季財報與財測展望之際，派樂騰才剛宣布撤換執行長與董事會改革的消息，共同創辦人 John Foley 將辭去執行長職務，轉任為執行主席，曾擔任 Spotify 和 Netflix 財務長的 Barry McCarthy 將自週三起掌舵。

為因應健身器材需求下滑，派樂騰還宣布成本削減計畫，預計裁員約 2800 人。