傳可能遭收購 派樂騰股價盤前飆漲30% 但分析師大潑冷水

派樂騰 (Peloton)(PTON-US) 股價在周一 (7 日) 盤前交易中飆升逾 30%，可望以高於其 IPO 價格水平開盤，因為這家備受打擊的聯網健身器材製造商備受外界垂涎。

截至目前為止，已傳出亞馬遜 (AMZN-US) 和 Nike (NKE-US) 是潛在的追求者。另一位分析師甚至認為蘋果 (AAPL-US) 也「積極參與」。但《CNBC》分析指出，所有說法都只是假設，派樂騰尚未啟動正式的銷售流程。

雖然持股不到 5% 的激進公司 Blackwells Capital 敦促派樂騰自行標價出售，但某些分析師對這項提議大潑冷水。

首先，截至 9 月 30 日，派樂騰 CEO John Foley 和其他公司內部人士合計擁有大約 80% 的投票控制權，這使得任何交易在未經他們批准的情況下幾乎不可能通過。

Baird 分析師 Jonathan Komp 周一 (7 日) 在研究報告中表示，Foley 可能不願出售，除非最近該公司股票拋售產生足夠的內部壓力。他說，Foley 的管理團隊對其作為一家獨立企業實現其長期目標的能力有著「堅定不移的信心」。

派樂騰股價周五 (4 日) 收於 24.60 美元，市值略高於 80 億美元，遠低於一年前大約 500 億美元的市值。最近幾天，股價一直低於該股 29 美元的 IPO 價格，更遠低於其 52 周高點 155.52 美元。

與此同時，其他專家表示，華府對大型科技公司的監管審查可能會降低被亞馬遜或谷歌 (GOOGL-US) 等企業收購的機會。例如，聯邦貿易委員會 (FTC) 最近起訴阻止晶片製造商輝達 (NVDA-US) 的收購。亞馬遜去年 5 月宣布收購米高梅影業 (MGM-US) 的交易尚未獲得監管部門的批准。一年多來，谷歌收購 Fitbit 一直都還在討論中。

Cowen & Co. 分析師 John Blackledge 表示，考量到該公司仍處於全球健身行業成長的「早期階段」，派樂騰不太可能被收購。

他在研究報告中以 2012 年的影音串流服務 Netflix 為例進行比較。當時，激進投資客 Carl Icahn 瞄準這家科技公司，並表示如果 Netflix 與更大的公司結合，就可產生戰略價值。但這件事從未實現。

BMO Capital Markets 分析師 Simeon Siegel 表示，他對派樂騰是否能給任何大型科技公司或 Nike 等運動服裝巨頭帶來價值持懷疑態度，「因為其規模相對較小，需求疲軟，參與度下降。」

他在給客戶的報告中補充說，派樂騰更像是亞馬遜等大公司的「待修門面」(fixer upper)。他說，它目前許多健身用戶可能與現有的亞馬遜 Prime 客戶重疊，這意味著對這家電商巨頭而言可能沒有太多的附加價值。

可以肯定的是，訂閱派樂騰可能是亞馬遜可以向 Prime 會員發放的另一個有吸引力的福利，尤其是在它準備將服務價格提高近 17% 至每年 139 美元的情況下。

Siegel 表示，「公司存在的意義在於有人願意為它付出代價。」「如果一家大型企業決定為派樂騰買單，那才是最重要的。然而，在這種情況發生之前，我們仍會質疑這是否合理。」

派樂騰將在周二 (8 日) 美股收盤後公布其第 2 財季業績。