〈英特爾拚晶圓代工〉強化代工業務 斥10億美元從三面向打造生態系

英特爾 (INTC-US) 今 (8) 日宣布額外挹注 10 億美元資金，支援為晶圓代工生態系統建立顛覆性技術的初期新創公司和成熟公司，優先投資能加快代工客戶產品上市時間的能力，包括 IP、軟體工具、創新晶片架構與先進封裝技術，從三面向強化生態系發展。

英特爾晶圓代工服務 (IFS) 今日宣布打造全方位生態系聯盟，攜手電子設計自動化 (EDA)、智慧財產 (IP) 與設計服務，協助晶圓代工客戶將發想概念實作至矽晶產品。

除打造生態系聯盟外，英特爾也進一步投入創新資金，從三面向強化生態系統發展，包括對帶來顛覆性創新的新創企業進行股權投資、策略投資以加速合作夥伴擴大規模營運，及進行生態系統投資，以開發支援 IFS 客戶的顛覆性能力。

英特爾近期成立 IFS 作為其 IDM 2.0 策略的關鍵一環，以滿足全球對先進半導體製造日益成長的需求。除提供封裝與製程技術，及在美國與歐洲承諾產能外，IFS 定位是為晶圓代工產業提供最廣泛的差異化 IP 組合，包括所有指令集架構 (ISA) 商。

英特爾並宣布透過開放晶片平台實現模組化產品，支援利用多種指令集架構 (ISA) 設計方法，包括 x86、Arm 和 RISC-V，正與 RISC-V 生態系統中的合作夥伴聯手，包括晶心科 (6533-TW)、Esperanto Technologies、SiFive 與 Ventana Micro Systems。

英特爾並說，IFS 將贊助允許自由實驗的開源軟體開發平台，包括整個生態系統、大學和集團的合作夥伴在內。為進一步推動這項計劃，今日也宣佈加入 RISC-V International 組織。

