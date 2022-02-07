派樂騰成收購標的 分析師針對買家和賣家提出評級

市場消息指出，亞馬遜 (AMZN-US)、Nike (NKE-US) 等公司有意收購陷入困境的派樂騰 (Peloton)(PTON-US)。就連蘋果 (AAPL-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 也都被點名。不過知情人士表示，派樂騰尚未與任何對象展開談判，目前的收購評估還處於初級階段。

不過分析師們已迫不及待地「喬太守亂點鴛鴦譜」，針對可能的各方收購者和被收購者提出最新評級和目標價。

Stifel 分析師 Scott Devitt 給予派樂騰「買入」評級，目標價 40 美元。

他表示目前還不了解任何有關交易可能性的資訊， 但他也認為派樂騰「適合任何大型科技或健身類的消費平台」。

Devitt 表示，雖然他對派樂騰的戰略價值評估「有待判斷」，但他對其估值將超過當前預期的觀點有信心。

Wedbush 分析師 Tom Nikic 不認為 NIke 會收購派樂騰。給予 Nike 「跑贏大盤」評級，目標價為 185 美元。

該分析師指出，Nike 正處於考慮收購家庭健身設備製造商派樂騰的初期階段，雖然 Nike 有很多值得讚賞的地方，但收購派樂騰的可能性「不在其中」。

首先，事情現在只是在探索階段，而且很有可能什麼都沒有實現。其次，該分析師懷疑這筆交易是否具有戰略或財務意義，因為 Nike 將必須承擔巨額虧損，這可能會削弱公司在核心業務上的強勁成長。

這位分析師表示將繼續監測進度，但認為收購的想法並不實際。

但另一位 Wedbush 分析師 Daniel Ives 則給予蘋果「跑贏大盤」評級，目標價為 200 美元。

他表示，因產品問題和業績成長放緩，再加上市場對疫情好轉下需求減少的擔憂，派樂騰股價已較 2021 年 1 月高點下跌逾 80%。市場不少業者虎視眈眈，而如果蘋果不積極參與這項潛在的收購，他會感到「震驚」。

Ives 表示，對蘋果而言，收購派樂騰將是一項重大的戰略舉措：「如果亞馬遜、Nike 或迪士尼 (DIS-US) 採取防禦性阻攔戰略行動，積極收購派樂騰，蘋果可能會被迫參與這筆交易。而在主動進攻方面，蘋果通過其 Fitness+ 訂閱服務和 Apple Watch 戰略，將能夠利用派樂騰服務和飛輪產品來顯著強化其醫療保健方案，這一直是該公司的一個關鍵戰略支柱。”」

至於另一個潛在的收購者亞馬遜，Truist 分析師 Youssef Squali 表示，若交易達成，這家科技巨頭將獲得很多好處，包括提升其 Prime 訂閱服務。該分析師給予派樂騰「持有」評級，目標價為 68 美元。

Squali 認為，亞馬遜和蘋果「較有可能收購」派樂騰，即使 Nike 和 Alphabet 也是潛在的收購者。

如果亞馬遜達成這筆交易，將有助於該公司開拓健康業務，同時也會給 Prime 帶來明顯的好處。亞馬遜推出可穿戴設備 Halo 進軍健康領域，派樂騰將能很好地與 Halo 進行整合，並有助於推動 Halo 進一步擴張。

Squali 表示，Prime 在全球擁有約 2.5 億訂戶，收購交易將極大地提升 Prime 和派樂騰的價值定位，讓健身業的競爭對手難以效仿。

派樂騰目前擁有約 270 萬健身訂戶，Squali 表示，這個數字可能還會再增加，即使部分訂戶可能與 Prime 訂戶重疊，但亞馬遜的全球分銷通路可能會擴大派樂騰的吸引力。

最後，亞馬遜的物流也可以推動派樂騰的發展；派樂騰過去一直有出貨的難題。Squali 解釋：「亞馬遜在物流和發貨方面的專業知識可以幫助解決過去一年困擾派樂騰的問題。」