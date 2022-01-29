〈貴金屬盤後〉金價摔至六周低點 一周重挫2.5%為兩個月最大跌幅

黃金期貨價格周五 (28 日) 跌至逾六周低點，原因是聯準會 (Fed) 準備 3 月升息的預期心理鞏固美元升勢，打壓以美元計價的黃金。

GrainiteShares 投資組合經理人 Jeff Kealman 說：「 Fed 顯然有意從 3 月開始升息，並且在升息不久後開始縮減資產負債表，使黃金本周處於低氣壓。」

4 月交割的黃金期貨價格下跌 8.40 美元或 0.5%，收每盎司 1786.60 美元，是 12 月 15 日以來最低收盤價。這是目前交易最活躍的黃金期貨。

2 月交割的黃金期貨價格下跌 8.20 美元或 0.5%，收每盎司 1784.90 美元，是 1 月 6 日以來低點。這是先前交易最活躍的黃金期貨，已於周四跌破 1800 美元。

根據交易最熱絡期貨的報價， 黃金本周共下跌 2.5%，是去年 11 月至今最大單周跌幅。

3 月交割的白銀期貨價格下跌 37 美分或將近 1.7%，收每盎司 22.301 美元，本周共下跌 8.3%，是 2020 年 9 月迄今最大跌幅。

黃金下跌和美元走勢息息相關，ICE 美元指數周五在黃金收盤時段雖然小跌，但一周累計上漲逾 1%。美元以黃金計價，因此當美元升值通常會提高外國投資人入手的價格。

市場對美國利率即將提升的預期心理，近日持續推升美元。Fed 主席鮑爾在周三的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會後記者會上並未排除今年每次會議都升息的說法，並以「靈活」一詞描述接下來的利率決策。

GrainiteShares 的 Klearman 說：「鮑爾周三的記者會顯示，Fed 相信經濟和勞動力市場已經足夠強勁，即使 Fed 透過升息平抑持續遠高於預期的通膨率，也有能力吸收這層衝擊。」

對利率升速和升幅的擔憂，將是今年的主題。Klearman 說，FOMC 會議以來，10 年期實質利率並未明顯上升，目前仍處於負值，有趣的是，對未來 10 年的通膨預期也沒有明顯下滑，仍盤旋在 2.5%，這兩個現象在某種程度上持續支撐著金價。

他說：「在這個環境下，金價可能持續飄移，但持有黃金的機會成本還在正值 (因實質利率仍為負)，可能限縮黃金的下跌幅度。」

俄烏局勢似乎稍微減緩，使黃金的避險光芒稍微收斂。俄羅斯外交部長 Sergey Lavrov 周五表示，「莫斯科當局無意開戰，但不會讓放任俄羅斯利益被殘暴踐踏和忽視。」

美國周五公布，Fed 偏好的通膨指標「個人消費支出 (PCE) 物價指數」12 月的年增率報 5.8%，是將近 40 年最大漲幅，凸顯 Fed 啟動四年來首次升息的急迫性。報告也顯示，12 月美國消費者支出下滑 0.6%，是 10 個月首現價滑，經通膨調整的消費者支出更萎縮 1%。

金價在 1 月密大消費者信心指數終值公布後，一度收復失土。該數據降至 67.2，是 2011 年 11 月迄今最低，不如初估的 68.8 和 12 月的 70.6。

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